美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）自由市場驚傳醜聞！根據權威媒體《ESPN》、《衛報》報導，現年32歲的自由球員、德國籍外野手克普勒（Max Kepler）因違反聯盟禁藥規定，經藥檢後呈現陽性反應，遭大聯盟處以80場禁賽處分。由於克普勒目前仍具自由身，這項處分將在他與任何球隊簽下新合約後正式生效。克普勒生涯敲出179轟、560分打點，2019賽季曾敲出36轟，但生涯打擊率僅2成35，是優缺點都很明顯的球員。
驗出強力類固醇 克普勒恐無緣2026季後賽
大聯盟官方指出，克普勒在檢測中對「Epitrenbolone」呈現陽性反應。這是一種極為強效的類固醇類禁止藥物，能顯著提升肌肉力量與體能恢復力，在MLB規定中屬於「一旦檢出即刻禁賽」的重度違禁物質。
根據MLB勞資聯合禁藥防治與治療計畫的規定，克普勒除了面臨80場禁賽，還將自動喪失2026年季後賽的出賽資格。這意味著即便有爭冠球隊願意簽下他，他在最關鍵的十月戰場也無法提供任何戰力。
職業生涯面臨嚴峻挑戰
克普勒在2025年球季效力於費城人隊，主要擔任面對右投的輪替（Platoon）外野手。去年他出賽127場，繳出 18支全壘打、52分打點，但打擊率僅0.216，整體攻擊指數（OPS）為0.691。
回顧其生涯，克普勒最初由明尼蘇達雙城隊簽下，是德國棒球史上最成功的球員之一。他曾累積20.6的勝場貢獻值（WAR），生涯通算179轟，OPS 為 0.741。然而，這次禁藥事件無疑對正處於自由市場尋求合約的他投下了毀滅性炸彈。
自由市場行情重挫
目前各球團對於克普勒的態度已轉趨保守。由於80場禁賽相當於半個例行賽，加上無法打季後賽的限制，專家預測他可能被迫接受一份低薪、甚至僅含春訓邀請的小聯盟合約，以此來度過禁賽期並重新證明自己。
消息來源：衛報
