金州勇士隊本賽季前半段走得跌宕起伏，戰績長期在五成勝率附近徘徊。然而，隨著1月7日在主場以120：113擊敗強敵密爾瓦基公鹿，灣區媒體與球星們紛紛釋出積極信號。隨隊記者蒙特·普爾（Monte Poole）指出，勇士隊近期能重回正軌，關鍵在於兩位休賽期補強的老將——梅爾頓（De'Anthony Melton）與霍佛德（Al Horford）終於擺脫傷病，展現出強大的場上影響力。
替補群「正負值」爆表 老將展現X因子價值
在對陣公鹿的勝利中，勇士隊的先發陣容表現平平，僅有核心柯瑞（Stephen Curry）的正負值為正數。然而，總教練科爾（Steve Kerr）派出的五名替補球員卻全數繳出正成長表現：波傑姆斯基（Brandin Podziemski）+19；梅爾頓（De'Anthony Melton） 砍下全隊第二高的22分（包含5記三分球）；霍佛德（Al Horford） 貢獻8分10籃板6助攻與2阻攻。
這兩位老將在球季初期因傷（梅爾頓的 ACL 復健與霍佛德的坐骨神經痛）缺席多場賽事，近期回歸後迅速融入第二單元，成為球隊最穩定的力量。
柯瑞點名表揚梅爾頓和霍福德
對於兩位老將的表現，勇士雙核給予了極高評價。格林（Draymond Green）直言，梅爾頓與霍佛德是那種「能將不同陣容連結在一起的人」。
柯瑞也深有感觸地表示：「這兩位球員在賽季初期幾乎無法上場，他們現在正在找回腿部力量與比賽節奏。你可以看到，當他們從板凳出發時，能為球隊帶來多麼巨大的差異。」
科爾：迫不及待想給他們更多時間
總教練科爾對此感到振奮，他坦言梅爾頓是球隊「最理想的先發二號位原型」，但為了保護其健康，目前仍傾向讓他從替補出發。科爾表示：「只要醫療團隊點頭說他能打到30分鐘，未來肯定會有讓他打滿30分鐘的夜晚。看到39歲的霍佛德在場上無所不能——抓籃板、傳球、火鍋，這真的非常有意思。」
目前勇士隊戰績來到20勝18敗，在接下來的八連主場賽程中，梅爾頓與霍佛德的穩定發揮，將是勇士能否在強敵環伺的西區突圍、重返爭冠行列的「最強 X 因子」。
消息來源：Monte Poole of NBC Sports Bay Area
