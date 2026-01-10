我是廣告 請繼續往下閱讀

為了挽留進入自由市場的明星游擊手比薛特（Bo Bichette），多倫多這座城市正動員所有力量。根據運動媒體《The Athletic》報導，多倫多知名的牛排餐廳「Animl」近期在社群媒體公開向比薛特喊話：只要他選擇與多倫多藍鳥隊續約，將為他提供「終身免費牛排」的頂級待遇，且強調「無須談判、沒有額外條件」。餐廳經營者查爾斯·卡巴斯（Charles Khabouth）坦言，這個構想看似瘋狂，但背後的用意非常真誠。他表示：「當聽說比薛特成為自由球員、正在考慮各種報價時，我想做點特別的事。這不只是商業宣傳，而是要讓比薛特知道這座城市多麼重視他，我們打從心底希望他留下來。」這則發布在Instagram上的訊息寫道：「沒有談判，沒有隱藏條款。這裡永遠有一張寫著你名字的預約席。留在多倫多吧，晚餐我們處理，你負責帶回冠軍獎盃。」該貼文隨即在多倫多球迷間瘋傳，引發熱烈討論。身為餐飲大亨的卡巴斯對這份報價也有一番精算。他指出，若以比薛特每年帶一名同伴來店用餐40次計算，年消費額約為2.5萬美元（約新台幣80萬元）。「如果他再待10年，這就是25萬美元的投資，但對球隊、對這座城市來說，這絕對值得。」現年27歲的比薛特尚未對此做出正式回應，但他過去曾公開稱讚「Animl」是他造訪多倫多最愛的餐廳。該店位於藍鳥隊主場Rogers Centre附近，據傳藍鳥隊約有半數球員在賽後都是該店的座上賓。目前，自由市場對於比薛特的爭奪戰正悄然升溫，包括洋基、道奇與小熊隊都傳出有興趣延攬。雖然牛排可能無法左右數億美元的天價合約，但這份「家鄉味」的溫情攻勢，無疑為這場轉會大戲增添了充滿人情味的趣味插曲。