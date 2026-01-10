我是廣告 請繼續往下閱讀

達拉斯獨行俠隊今（10）日傳來令人沮喪的醫療報告，明星大前鋒「AD」安東尼·戴維斯（Anthony Davis）在日前對陣猶他爵士隊的比賽中左手受傷，經核磁共振（MRI）檢查證實為左手韌帶受損。根據 ESPN 記者Shams Charania補充報導，戴維斯目前正尋求多方醫學意見以確定是否動刀，這項傷訊預計將對獨行俠隊在2月5日交易截止日前的人員佈局產生毀滅性影響。這宗將「金童」唐西奇（Luka Doncic）送往湖人的爭議性交易，目前看來正朝著災難演變。統計數據顯示，即將滿33歲的戴維斯加盟獨行俠不到一個賽季，身體各部位已出現6處不同傷勢，導致他在獨行俠的總出賽場次停留在尷尬的29場（上季9場、本季20場）。戴維斯加盟獨行俠後的傷病清單：內轉肌拉傷： 連續缺席18場。視網膜脫離： 導致賽後必須佩戴護目鏡。左小腿挫傷： 連續缺席14場。跟腱酸痛： 列入每日觀察名單。腹股溝拉傷： 缺席2場。左手韌帶損傷（最新）： 預計至少缺席6周；若需手術，恐將缺席數月甚至賽季報銷。戴維斯的傷病史不僅讓戰力受損，其天價合約更讓獨行俠陷入財務泥淖。戴維斯本季薪資高達5410萬美元，下賽季將增加至5850萬美元，且在2027-28賽季擁有一份高達6280萬美元的球員選項。本賽季至今，戴維斯場均貢獻20.4分11.1籃板及1.7阻攻，雖然防守端仍有威懾力，但頻繁的傷病讓這份產出顯得代價極高。媒體分析指出，獨行俠原定計畫在2月5日截止日前將戴維斯擺上貨架，試圖清理這份巨額合約並重新圍繞現有戰力補強。然而，隨著韌帶受損且可能動刀的消息傳出，戴維斯的交易價值跌至谷底，幾乎沒有球隊願意接手一名正值長期缺陣、且有高度玻璃屬性的老將。隨著戴維斯預計缺席至交易截止日後，獨行俠在西區的競爭力將大幅削弱。這筆交易東契奇的決策，如今已成為球評與球迷口中「NBA 史上最令人費解的運作」之一。獨行俠高層如何在接下來的一個月內挽救局勢，將決定這支球隊未來三年的走向。