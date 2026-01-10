美國近期公布最新版《美國飲食指南》，掀起大量討論，兒科內分泌陳奕成醫師直言，看到新版的倒三角形有被嚇到「顛覆了過去30年熟悉的飲食觀念」，但其實重點在飲食應以原型食物為主，愈少加工，身體愈能有效利用營養，且不必過度計算營養素數字。對成長中的孩子而言，全脂鮮奶並非負擔，可提供必要能量與脂溶性營養素，前提是無添加糖、非調味乳。同時，人工添加糖應能少則少，對代謝、體重與長期健康更有利。五大新舊觀念一次看。
1. 核心理念：從「算熱量」轉向「選食物」
舊版觀念：強調「每一口都重要」，重點在於控制熱量、計算營養素比例，並建立所謂的健康飲食模式。
新版觀念：核心思想轉變為更直白的「吃原型食物」。這代表官方承認高度加工食品、人工添加物與精製糖，才是導致代謝與肥胖問題的真正元兇，而非單純的熱量數字。
2. 食物金字塔結構：穀類退位，金字塔倒過來
舊版觀念：傳統正金字塔結構，底層面積最大的是穀類（飯、麵），中間是蔬果，蛋白質與乳製品位於上層。
新版觀念：呈現「倒金字塔」形狀。面積最大的最上層變成了蛋白質、乳製品、蔬菜、水果與健康脂肪；而全穀類（飯、麵包）反而被壓縮到最底部的尖端，且不建議添加任何糖分。
3. 蛋白質攝取：從「一部分」變成「每餐優先」
舊版觀念：蛋白質被視為飲食均衡的一部分，並未特別強調攝取順序。
新版觀念：強調「每一餐」都應優先攝取蛋白質，並給出具體建議量為每天每公斤體重 1.2至1.6克，這比舊版建議量增加了近兩倍，對兒童生長及預防肌少症格外重要。
4. 乳製品選擇：從「低脂」回歸「全脂」
舊版觀念：建議選擇低脂或脫脂乳製品，主要考量是減少熱量攝取。
新版觀念：明確推薦「全脂乳製品」，指出天然脂肪對兒童的能量需求與大腦發育至關重要。
5. 糖分限制：從「限量」變為「嚴格排除」
舊版觀念：態度較保守，建議添加糖的攝取量應小於總熱量的10%。
新版觀念：態度前所未有地嚴格，直接表態「不推薦任何人工添加糖作為健康飲食」。含糖飲料、甜點與加工零食幾乎被全面排除在建議飲食之外。
資料來源：兒科內分泌陳奕成醫師
