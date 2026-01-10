我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿信（右）被言承旭（左）偷襲熊抱，不甘心地反抱言承旭，走了一小段路，大喊：「我要把你抱上台！」（圖／翻攝自相信音樂臉書）

由言承旭、吳建豪、周渝民和五月天阿信組成的《F✦FOREVER恆星之城》演唱會，本週到成都演出。在要上台前，言承旭無預警從背後偷襲熊抱阿信，阿信不甘示弱，轉身也把言承旭扛起，並大喊：「我要把你抱上台、我要把你抱上台！」相信音樂粉絲專頁釋出這段幕後花絮，粉絲也激動地留言：「言而有信CP快點在一起！」言承旭一身帥氣現身，身穿露胸肌戰袍，趁著阿信專注走路上台時，悄悄走到他身後，上演了一齣宛如偶像劇般的「背後深情熊抱」。正當全場沈浸在這突如其來的粉紅泡泡時，阿信先是有點嚇到，轉身就一把攔腰抱住言承旭，180公分的壯碩男神言承旭，直接被180公分的男神阿信扛起並向前走。雙腳離地的言承旭笑得像個孩子：「結果怎麼會是我嚇到！」粉絲也發揮創意，取兩人名字的諧音將這對組合封為「言而有信CP」。粉絲紛紛留言洗版：「想喊在一起、在一起」、「願來去健身房可以練臂力」、「邊看邊姨母笑是正常的嗎」、「看起來他們的互動很好玩」但因為上月演出阿信才從舞台上不慎摔落，五月天團長怪獸在五月天台中洲際棒球場演唱會上，還特別叮嚀阿信，走路要小心，看到奇怪的洞要避開。粉絲也關心阿信，要他要聽怪獸的話，要好好走路，看到奇怪的洞要避開，「團長大人說的話要聽，要專心走路」、「阿信真的力氣很大但請小心腰啊」、「願你們友誼長存」。言承旭和阿信最近也出了一首歌曲〈愛人啊〉，搭配在後台互抱的舉動，可說是閃瞎眾人的眼睛。