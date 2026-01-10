我是廣告 請繼續往下閱讀

▲家寧吃飯被路人要IG。（圖／YouTube@POPOO5200）

網紅Andy、家寧分手後撕破臉，雙方因財務問題對簿公堂，Andy還直接提告家寧一家奪走百萬頻道與收入，引發外界熱議。其中家寧更是人氣不斷下滑，YouTube頻道「秘月期POPOO」訂閱數僅剩7.3萬人，與Andy的246萬人差很多。而近日她分享在新年看日出的影片，還到南機場夜市附近吃新年第一餐，一名男性路人熱心向她推薦美食，還問家寧IG帳號，不料家寧一說，對方火速脫口一句「原來就是妳啊」，家寧尬笑幾聲後回4字「對啊是我」。家寧在近日分享2026年第一天凌晨起床看日出的影片，並到南機場夜市附近準備吃新年第一餐，正當她邊拍邊吃時，一位男性突然熱心向她介紹美食，詢問她是不是會分享到社群上，家寧回應後，這位男性便主動要求追蹤，家寧也告知對方自己的名字，不料這位男性竟驚呼：「喔，原來就是妳啊，喔第一次看到本人，怎麼那麼像，有我有追了」，家寧不斷尬笑後說「對啊是我」，然後還開玩笑說要檢查對方有沒有追蹤她。而這段互動也被外界認為超尷尬，忍不住直呼「濃濃的尷尬氛圍」。Andy與家寧撕破臉後，控告家寧、家寧媽媽曾淑惠奪取「眾量級CROWD」頻道經營權，曾淑惠也涉嫌侵占商標權收入109萬元、眾量級頻道收入4318萬元，財務直接流向一家人，引發爭議，事後曾淑惠還對Andy提起侵犯個資法與妨害名譽之訴，經審判後裁定不起訴。根據新北地檢署7月30日偵結，家寧父親張國龍、母親曾淑惠分別以《稅捐稽徵法》、《刑法》業務侵占罪起訴，家寧則因擅改「眾量級CROWD」頻道的密碼，遭到妨害電腦使用罪起訴。Andy與曾淑惠上個月現身法院調解，家寧未現身，Andy還直接於社群IG嘲諷：「調解進度0、誠意0」。據悉，家寧在事情爆發前後，向身邊好友訴苦，表示Andy對感情不忠，說法讓身邊友人相當同情，因此在第一時間選擇力挺她。然而，有知情人士透露，大家要求家寧提供Andy不忠的實質證據或是帳本，她卻一直拿不出證據，態度消極，讓輿論持續延燒。因此當初力挺她的好友也感到非常無力，對於相關爆料，記者也在8日傳訊關心，家寧截至目前尚未回應。