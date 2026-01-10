我是廣告 請繼續往下閱讀

密爾瓦基公鹿今（10）日客場挑戰洛杉磯湖人，雙方激戰至最後一刻，公鹿最終靠著當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）末節神級的防守表現，以105：101險勝湖人。賽後，從教練到對手都對字母哥展現的極致身體天賦感到讚嘆。阿德托昆博本場比賽展現極高效率，出賽31分鐘，11投9中，以近82%的命中率砍下21分、6籃板、5助攻、2抄截與2封蓋。最關鍵的發揮出現在比賽讀秒階段，他先是正面封蓋了勒布朗·詹姆斯（LeBron James）的投籃，隨後又在詹姆斯試圖執行最後一擊時，從背後精準將球撥走完成搶斷，憑藉防守隻手遮天。公鹿主帥瑞佛斯（Doc Rivers）賽後對此驚嘆不已：「這就是為什麼他是揚尼斯。他有能力提升到另一個層次，那種封蓋只有他和維克托·文班亞馬（Victor Wembanyama）能做到，僅此而已。」湖人球星詹姆斯此役繳出26分、9籃板、10助攻的準大三元數據，但在關鍵時刻吃癟。談到最後一攻的失誤，詹姆斯直言：「對我來說，那次表現很糟糕。我不該在那種時間點失誤，但Giannis的防守確實很精彩。」儘管輸球，詹姆斯仍表示能與字母哥等偉大球員對抗是一種榮幸，並坦言球隊不可能整季在關鍵時刻保持不敗，「這就是比賽，對方做出了關鍵表現。」湖人主帥雷迪克（JJ Redick）則主動攬責，表示最後階段的執行問題責任在他。他透露曾試圖叫暫停但球場無人聽見，但他同時也給予對手最高評價：「我們讓最好的球員去執行最後一攻，但揚尼斯做出了頂級的防守。你必須時刻注意他，這都在我們的球探報告裡。」除了詹姆斯外，唐西奇（Luka Doncic）本場出戰36分鐘，雖然投進4記三分球得到24分、9籃板、9助攻，但投籃手感欠佳，25投僅8中。雷迪克對此表示：「他為我們贏過太多比賽了，人總會有狀態不在的時候，今晚他確實沒打出最佳水準。」湖人此役曾一度領先4分，但隨後進攻斷電，且在短時間內因犯規讓公鹿罰球追分，無緣在主場守住勝利。這場比賽的失利，也終結了湖人本賽季在關鍵時刻（Clutch Time）的不敗金身。