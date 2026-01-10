第40屆金唱片獎今（10）日於台北大巨蛋登場，不同於AAA找來台韓混血的馬佑熙以四聲道主持，韓方派出專攻中文的JTBC美女主播金夏恩，活力四射、有禮對待台媒，還給予藝人滿滿情緒價值，讓典禮開始後就讓典禮獲得討論。
金唱片紅毯主持人不輸AAA！三聲道服務台灣觀眾
這次金唱片的主持配置也被不少人拿來和AAA比較，AAA選擇的是台韓混血主持人馬佑熙，她當時以中、英、韓、日等4聲道主持；金唱片則由韓方派出大學主攻中文的韓國主播金夏恩坐鎮。她一登場就用中文自我介紹，直接對著記者區開口：「我是韓國播員、記者，三分鐘以後開始活動，你們準備好了嗎？謝謝！」語氣從容、不急不徐，全場目光立刻被她吸引。
金唱片紅毯流程尚未開始，金夏恩率先出場暖身，不只用中文和台灣媒體互動，也同步切換英語、韓文向觀眾問候，三聲道自然轉換、節奏穩定，讓整場活動在開場前就先定錨專業感。
她幾乎沒有空檔，不是在低頭確認流程、就是抓緊時間背稿，與現場工作人員反覆對時。面對台灣媒體互動時，她自然切換中文回應，語氣熟練又親切。
造型方面，金夏恩身穿一襲黑色禮服登場，高衩設計拉出俐落線條，整體走華麗高貴路線，氣場全開卻不流於性感，反而更凸顯主持人該有的穩定感。而當藝人一出場，立刻接球、炒熱氣氛，情緒價值給好給滿，完全不是只負責念流程卡的那種主持。
金夏恩介紹 JTBC當家主播
金夏恩今年32歲，1993年3月4日出生於首爾，畢業於梨花女子大學人文科學院，主修中語中文學，同時於梨花女子大學社會科學院修讀新聞資訊學，具備語言專業與新聞背景雙重訓練，目前是JTBC當家主播，也因此站上金唱片這樣的國際大型舞台，無論發音、節奏或臨場反應，都展現出高度完成度。
📌金唱片轉播平台總整理，免費網址一覽看這邊：
懶人包／金唱片線上看免費網址！5種直播平台攻略、時間卡司整理
