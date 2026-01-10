我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Hebe昨日發長文透露長期有失眠困擾。（圖／Hebe IG@hebe_tien_0330）

女團S.H.E成員Hebe（田馥甄）日前到韓國旅行，不只吃遍美食，還到白羊寺體驗樸素寧靜的生活。不料回國後，昨（9）日她突然發長文吐露低潮心情，還揭露自己長期受到失眠困擾，雖然每天都為了睡好努力，但還是無法睡個好覺，讓沒睡好的她一起床就忍不住哭出來，但她努力忍住情緒，去上瑜珈，沒想到還是被老師發現，並在老師的指導下心情漸漸放鬆，「心被溫暖治癒」。Hebe在昨日罕見發長文，訴說自己長期受到失眠困擾，清晨4點多就起床睡不著，直到鬧鐘快響才入睡，還作了個惡夢，「被鬧鐘叫醒後，覺得沮喪又哀怨，成天為了搞好睡眠各種努力，卻還是無法夜夜好眠」。Hebe也透露自己忍不住哭出來，但不想讓這種情緒影響自己一整天，就振作出門上瑜珈課，「告訴自己睡得很爛這件事已經發生了，就讓它過去，不需要帶著這情緒開啟一天」。不料低落情緒似乎還是被瑜珈老師發現，在做拜日式時，老師突然一句：「Hebe，笑一個」，她立刻笑出來，但也驚嚇自己是不是沒把哀怨藏好。老師接著教導動作指令，「真心大笑的時候，去感受身體胸腔擴張的感覺，妳吐氣的時候也要有這種感覺，真正開懷笑的時候內在會有空間」。Hebe一邊照做，一邊又有點想哭，但在笑出來時，心也感覺鬆了。Hebe也感謝老師跟小天使一樣總是在需要時出現，「雖然或許是歪打正著，他只是純粹在教導、提醒我身體的運用，但我的心卻被溫暖治癒」。事實上，Hebe不只一次提到自己有失眠困擾，透露常常會在夜晚想到很多事情，雖然痛苦，但她也不將失眠視為敵人，反而將其看作與自我對話的珍貴時間。而在籌備《無人知曉》專輯期間，她常在失眠時思考人生與孤獨的本質，這份真實的情緒最終轉化為極具感染力的歌聲，讓粉絲在她的音樂中找到了療癒失眠的出口。在多年的失眠後，Hebe也找到了與失眠共處的方式，她曾幽默表示，若真的睡不著就「放過自己」，起床喝杯水、看著窗外發呆，甚至在社群媒體分享深夜修剪花草、抄寫佛經的趣事。近年她更是常常接觸大自然，來療癒自己的日常，透過爬山體會體力的極限，尋求心靈與生理的真正平靜，讓許多同樣飽受失眠困擾的粉絲，也透過她的分享，得到一絲療癒。