，但根據資深記者J.海曼（Jon Heyman）的報導，雙方在合約價值與長度上的認知仍有不小落差。洋基開出一份年均薪（AAV）達3000萬美金（約合新台幣9.75億元）的報價，但貝林傑團隊堅持尋求一份長達7年的長約

▲藍鳥的游擊手比薛特（Bo Bichette）目前仍未決定新東家。（圖／美聯社／達志影像）

休賽季的自由球員市場持續加溫，剛結束2025年MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）賽季並繳出強勢表現的C.貝林傑（Cody Bellinger），無疑是紐約洋基（New York Yankees）最渴望續留的球星之一。然而，儘管這支市值高達82億美金（約合新台幣2665億元）的豪門球隊展現誠意，導致談判目前陷入僵局。儘管談判暫時受阻，但業界普遍仍看好貝林傑最終會回到布朗克斯。MLB資深記者R.莫瑞（Robert Murray）分析指出，洋基依然是這位全明星外野手最有可能的落腳處，並直言洋基是簽下他的「巨大威脅」。莫瑞認為，除了洋基之外，同城的紐約大都會（New York Mets）是唯一具備競爭力的對手。大都會可能採取高薪短約並附帶逃脫條款的策略來吸引貝林傑，讓他未來能再次投入自由市場測試身價。隨著與貝林傑的談判進度停滯，洋基管理層已開始將目光轉向其他大咖球星作為備案。海曼透露，洋基正「認真考慮」簽下超級球星B.畢薛特（Bo Bichette）來補強內野戰力。事實上，洋基早在休賽季初期就曾接觸過畢薛特，直到近期因貝林傑案膠著才讓這項消息浮上檯面。若洋基最終選擇簽下畢薛特鞏固內野防線，外野空缺預計將由球隊大物新秀J.多明格茲（Jasson Dominguez）或S.瓊斯（Spencer Jones）來填補，這將是球隊陣容組建策略的重大轉向。這場搶人大戰不僅牽動洋基新賽季的佈局，更可能演變成一場「紐約內戰」。洋基作為全聯盟市值最高的球隊，雖有雄厚財力，但面對大都會潛在的銀彈攻勢仍不敢掉以輕心。目前洋基與貝林傑已交換過多次報價提案，但雙方皆未把話說死，保留了轉向其他目標的可能性。