▲蔣萬安贈送李玉璽、許允樂大婚賀禮，是一把象徵早生貴子的金鏟子，他也親筆題字祝賀幸褔美滿。李玉璽在IG限動分享，並感謝市長祝福。（圖／翻攝自李玉璽IG@mr.lucy___）

男星李玉璽與知名作家許允樂，2025年底無預警在社群平台曬出婚戒與結婚證書，正式宣佈結為夫妻。相差6歲的姐弟戀修成正果，獲得眾多粉絲祝福，就連台北市長蔣萬安也驚喜送上象徵「早生貴子」的新婚大禮「金鏟子」，並親筆題字「幸福美滿、長長久久」。李玉璽也在IG限動和大家分享金鏟子，並感謝市長祝福。李玉璽和許允樂兩人在穩定交往1年多後決定攜手終生，李玉璽也曝光了認定許允樂的關鍵原因。他坦言自己並不擅長經營大眾眼中的儀式感，但許允樂從未強迫他改變，而是選擇用最舒服的方式相處，「把它變小，小到剛好只有我們聽得到」。李玉璽也分享了一個私密卻動人的相處細節，當他皮膚過敏發作時，許允樂的反應不是說教式的「叫你不要抓」，而是溫柔地牽住他的手。這種無聲的包容讓他深受感動，「她沒有拉我，也沒有放手，只是把世界慢下來，然後跟我一起。」獨特的溫柔，讓李玉璽深信遇見了對的人。回顧這段良緣，兩人的緣分始於2024年合作的舞台劇《婚內失戀》。雖然當時並未直接同台，但透過巡演與宣傳逐漸熟識，並於2025年初擦出愛火。這段戀情進展神速，從8月被目擊在郵輪上放閃，到10月鬆口以結婚為前提交往並見過雙方家長，如今在年初順利完婚。李玉璽曾公開表示「是許允樂讓我相信愛情」。關於外界關心的婚宴進度，李玉璽向《NOWNEWS今日新聞》透露目前正在籌備中，雖然肚皮尚未有動靜，但有了市長「金鏟子」的加持，這對新人的「做人計畫」也備受期待。