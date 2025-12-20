我是廣告 請繼續往下閱讀

▲音樂人李玉璽（右）和13歲韓國網紅SEO EVE（左）跨國合作，重新編曲〈麻辣糖葫蘆〉，升級為2.0版本，原本的粉紅泡泡歌曲，變成復古Disco。（圖／FU Entertainment提供）

韓國13歲人氣網紅Seo EVE，憑藉著對美食的熱愛，去（2024）年以一首洗腦神曲〈麻辣糖葫蘆〉，在全網掀起模仿熱潮。今年她和台灣男星李玉璽跨海聯手，推出全新升級版單曲〈Say yes（麻辣糖葫蘆 Ver.2)〉。有別於原版的K-POP風格，這次李玉璽特別操刀助攻，將曲風大改造為充滿粉紅泡泡的復古浪漫DISCO，變成中文、台語、韓文3種語言融合在一起的歌曲。歌詞以台灣在地的「迺夜市」（逛夜市）文化為核心主題，變成一首跨越國界、充滿台式浪漫的甜蜜情歌。談起這次合作的緣分，李玉璽透露始於去年Seo EVE來台宣傳時的良好互動，「當時她來台灣，我幫忙宣傳。後來我去韓國辦粉絲見面會，她也熱情相挺，甚至原本想親自到場支持。」李玉璽表示，新版歌曲延續了原版學妹和學長互動的設定，但他特別將場景拉回台灣，「原版是她想吃麻辣燙跟糖葫蘆，這次改編成我帶她去台灣夜市，告訴她『不用到處跑，這裡什麼都有！』」對於合作過程，Seo EVE大讚李玉璽：「雖然是演藝圈大前輩，長得帥又溫柔，但完全沒有距離感。」她更幽默表示，韓國沒有「李玉璽」，但台灣有這位帥氣的學長，讓她感到非常幸運。年僅13歲的Seo EVE出身演藝世家，父親是音樂劇演員，母親則是模特兒。家學淵源，她表示爸媽就像她的經紀人般全力支持，讓她能盡情表現對歌舞的熱愛。面對鏡頭，她也有超齡的成熟與自信：「我覺得自信很重要，有了自信，想做的事情就能馬上挑戰。」這次錄音可聽見她的語言天賦，實際聽起來真的不像是韓國人在唱中文歌，李玉璽也誇獎她，「她在錄音時中文咬字非常標準，雖然她謙虛說自己只是認真練習，但成果真的讓人驚艷。」從歌手、演員到近期活躍於實境節目，李玉璽坦言過去對自己不夠認識，透過嘗試不同領域，如：走完法國朝聖之路，才逐漸摸索出自己的模樣。他也分享創作初衷：「我以前是不太會說心事的人，音樂和寫作成為我很重要的情緒出口。」訪談最後聊到理想型，Seo EVE俏皮表示：「喜歡會買麻辣燙跟糖葫蘆給我的男生。」李玉璽則是大方放閃：「我的對象許允樂（現在已成為他的太太）就是我的理想型。」引來訪問現場一陣驚呼，也為這次台韓跨界合作畫下甜蜜句點。