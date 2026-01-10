我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Energy小巨蛋演唱會，郭台銘夫人曾馨瑩以「永齡基金會」名義送上花籃祝福。（圖／記者李欣恬攝影）

▲Energy小巨蛋演唱會，歐弟要他們好好用身體償還粉絲。（圖／記者李欣恬攝影）

▲Energy小巨蛋演唱會，成員阿弟的太太Mei送花籃放閃。（圖／記者李欣恬攝影）

▲Energy小巨蛋演唱會，吳克群以金句祝賀。（圖／記者李欣恬攝影）

▲Energy演唱會，五月天送上簡單有力的祝福「演唱會成功」。（圖／記者李欣恬攝影）

▲任賢齊祝賀Energy演唱會，掌聲雷動。（圖／記者李欣恬攝影）

▲Energy演唱會，玖壹壹送上花籃，稱他們為微笑先生。（圖／記者李欣恬攝影）

Energy在成員書偉、坤達閃兵案後，今（10）日晚間站上台北小巨蛋舉辦《ALL IN全面進擊》演唱會。萬名粉絲前來朝聖，後台的祝賀花籃排場驚人，郭台銘夫人曾馨瑩特別送上花籃致意，身為讓Energy合體的重要推手、師兄五月天也送來花籃，簡潔有力地寫下「演唱會成功」，重量級大咖來有任賢齊、金鐘影帝游安順，都送上花籃力挺，讓小巨蛋後台宛如星光大道。曾馨瑩以永齡基金會名義送上優雅祝福，她與女兒Sandy共同署名，在花籃卡片上的文字簡潔大方：「祝 Energy《ALL IN全面進擊》台北小巨蛋演唱會圓滿成功」。亞洲天王任賢齊也送上祝福：「聲動八方掌聲如雷」，同門歌手丁噹則溫馨留言：「五位哥的ALL IN一定精彩！小巨蛋全面進擊嗨翻全場！」溫嵐、玖壹壹也送上祝賀花籃，一起共襄盛舉。有趣的是，玖壹壹還稱呼Energy為微笑先生。在一片祝賀聲中，最閃的莫過於團員阿弟（蕭景鴻）的老婆Mei。她在花籃卡片上甜蜜寫道：「豬寶爸爸～你是我心目中唯一的歌神，繼續讓很多人的耳朵懷孕吧。永遠支持你的愛妻Mei」，字裡行間充滿愛意。而歐漢聲（歐弟）的祝福則充滿幽默感，他在卡片上開玩笑說：「十年磨一劍，好好用身體償還粉絲吧」，讓人看了會心一笑。好友吳克群引用演唱會主題，祝賀「一直都all in才讓生命那麼有Energy！演唱會炸裂成功」。李千娜在卡片上寫下：「有 Energy 在的地方一定尖叫不斷，謝謝你們用音樂、用熱情帶給大家感動和歡樂」。此外，宇宙人、告五人、麋先生、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治，以及知名導演比爾賈與徐佳瑩（Lala）夫婦也都送上花籃，預祝今晚演出順利。