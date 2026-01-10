我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Energy演唱會今（10）日晚間在台北小巨蛋熱烈登場。圖為2025年演出現場。（圖／相信音樂提供）

Energy演唱會驚喜不斷，其中成員Toro特別準備有段獨唱，重現2004年經典偶像劇《雪天使》的回憶殺。他身穿白色西裝宛如劇中主角「紀騰」再現，深情演唱片尾曲，而當年該劇的女主角王宇婕更驚喜現身台下聆聽。昔日螢幕情侶的隔空合體，讓全場歌迷瞬間夢回當年那個寒冷卻溫柔的冬天，場面溫馨感人。Toro的Solo 舞台帶來了一段關於愛與奇蹟的故事，領著觀眾重溫《雪天使》的感動時刻。除了演唱戲劇熱血片頭曲〈暴風雨〉外，他更驚喜加碼獻唱經典片尾曲〈忘了愛〉。為了還原當年氛圍，Toro特別穿上與〈忘了愛〉MV 中相似的白色西裝登台，帥氣模樣像是從劇中走出，與坐在台下的王宇婕及全場歌迷一同重溫屬於《雪天使》的青春記憶。阿弟與書偉則攜手帶來吉他彈唱抒情組曲，以阿弟深情富有層次的嗓音，搭配書偉溫柔細膩的吉他聲響，接連演繹莫文蔚〈忽然之間〉、五月天〈憨人〉以及辛曉琪〈領悟〉三首經典情歌，讓現場氛圍瞬間沉澱。談到選歌巧思，阿弟幽默笑說：「這是我送給書偉的『禮物』（取自〈領悟〉的諧音），也是在『忽然之間』就獲得的幸福！」一句話巧妙呼應書偉即將成為新手爸爸的人生新階段，別具意義。書偉也在此次突破自我，首次挑戰吉他自彈自唱〈憨人〉，以憨厚真摯的嗓音喚起兩人多年來未能組成雙人團體的青春遺憾。