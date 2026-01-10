我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Energy（如圖）今（10）日晚間在台北小巨蛋開唱，他們身穿騎士勁裝開場，帶粉絲穿越時空到未來。圖為牛奶，2025年高雄場演出畫面。（圖／相信音樂提供）

Energy《ALL IN 全面進擊》巡迴演唱會今（10）日晚在台北小巨蛋熱烈都場，恰逢附近的台北大巨蛋正在舉辦韓國「金唱片」，群星雲集。面對K-POP韓流強碰，Energy牛奶一開口就中氣十足，向台下萬名粉絲喊話：「雖然隔壁有年輕偶像，但你們還是來了，代表我們才是你們的青春，才是你們的小鮮肉！」其他團員都誇獎他很會說話。牛奶在經歷高強度的開場舞曲後，擦著汗自信表示：「體力還可以，中氣十足！」面對隔壁大巨蛋的金唱片盛會，他幽默表示：「隔壁大巨蛋有小鮮肉、小花旦、還有天后，但你們還是選擇來看我們，這代表我們才是你們的青春，才是你們的小鮮肉。」老當益壯的霸氣宣言，融化台下粉絲。提到隔壁的K-POP盛事，Toro 也不甘示弱加入話題。他先是自信滿滿地說：「雖然隔壁在大巨蛋，但牛奶也是會跳韓團CORTIS超洗腦的〈GO！〉 喔！不要以為我們不會！」隨後話鋒一轉，竟搬出年度神曲〈星期五晚上〉的招牌動作大膽開虧：「但他們不見得會16蹲。」Toro再補充，「以後在很多場合都會遇到，想要少一個朋友還是多一個朋友？我們當然是人生道路上朋友越多越好。」為接下來要唱的歌曲〈多個朋友鋪哏〉。除了歡樂的垃圾話，書偉提到稍早舞台天橋移動經過搖滾區上方，形容這就像是媽祖遶境「鑽轎底」的概念，「剛剛有沒有抬頭看天橋經過？這能帶來祝福，今年是馬年，大家都會很有福氣。看台區的朋友沒鑽到沒關係，跟我們一起見證了。」阿弟則深情告白：「很開心 2026 年還是可以跟大家在一起，我愛你們。」話少的坤達則神來一筆，笑說因為沒跟歌迷一起跨年，現場直接帶領全場倒數：「5、4、3、2、1，新年快樂！這樣算一起跨到年了！」五人真實又搞笑的互動，讓小巨蛋充滿了年節般的喜氣與感動。