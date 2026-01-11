我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Energy演唱會，團員們臨時起意和粉絲大合照。（圖／相信音樂提供）

Energy昨（10）日晚間在台北小巨蛋演唱會氣氛炸裂，雖然五位成員牛奶、阿弟、書偉、坤達與Toro，自嘲整團加起來年紀已超過200歲，但體力還是有練回來。在演唱會最高潮，他們竟然直接站上緩緩升起的移動高台，居高臨下唱2年前的合體名曲〈星期五晚上〉，挑戰高強度的16蹲舞步，動感的舞步和爆發力讓台下萬名粉絲嗨到最高點，尖叫聲和音樂節奏聲掀翻小巨蛋屋頂。〈星期五晚上〉被視為Energy回歸後的標誌性舞曲，其中的「16蹲」更是考驗腿力與心肺功能的魔王級動作。原以為在經歷了整晚的勁歌熱舞、高空特技與感性談話後，成員們會稍微保留體力，沒想到最後Energy毫無保留，五人在〈放手〉之後，站上高層舞台演唱，在樂曲結尾處，回到主舞台，和舞者們一起，隨著強烈節奏連續猛蹲16下，動作整齊劃一，看不出疲態。在高台上跳躍不僅需要體力，更需要極佳的平衡感與膽量。看著五位大叔級偶像臉上都是汗水，但很樂於表演，熱血活力感染了全場，還有粉絲也從座位上跳起來跟著節奏跳，Energy為了舞台全力以赴的精神，成為整場演唱會最令人難忘的經典名場面。