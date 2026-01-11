我是廣告 請繼續往下閱讀

▲CORTIS穿黑皮衣踏上金唱片紅毯。（圖／記者葉政勳攝）

▲ TWS（如圖）在金唱片紅毯重現蔡依林也喜歡的〈OVERDRIVE〉的「嗯嗯嗯」可愛姿勢。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲Jennie穿全紅禮服，霸氣現身金唱片紅毯。（圖／記者葉政勳攝）

▲LE SSERAFIM成員分別穿著紫色與白色禮服登場，化身高雅公主。（圖／記者葉政勳攝）

▲IVE穿著銀白色系禮服出場，宛如公主現身。（圖／記者葉政勳攝）

▲Stray Kids穿黑白西裝踏上紅毯，氣場全開直接帥翻粉絲。（圖／記者葉政勳攝）

▲金唱片主持人成始璄（左）、文佳煐（右）最後現身，結束本屆典禮紅毯。（圖／記者葉政勳攝）

第40屆金唱片在昨（10）日晚間在台北大巨蛋完美落幕，這次共迎來18組韓星來台，許多大咖也接連登上紅毯，像是BLACKPINK成員Jennie、Stray Kids、CORTIS、LE SSERAFIM、IVE、TWS等都華麗登場。其中Jennie直接穿著一身紅炸翻全場，CORTIS的黑色皮衣，更是讓成員完美展現酷帥魅力。《NOWNEWS今日新聞》也帶大家回顧昨天的精采紅毯！大勢新人團CORTIS率先登上紅毯，由於這次的紅毯主題是要擺出冷酷的表情，成員在燦笑後馬上開始耍帥，搭配黑色皮衣直接帥翻全場，但之後卻發生退場走錯邊的插曲，讓大家笑翻。接著以〈OVERDRIVE〉撒嬌舞蹈，掀起全民跟跳熱潮的TWS也現身，還重現招牌「嗯嗯嗯」姿勢，成為今晚紅毯最有記憶點的畫面之一。壓軸登場的Jennie，這次直接把紅毯穿上身，只見她身穿鮮紅色禮服登上紅毯，線條俐落又火辣，美麗肩線一覽無遺，氣場完全炸開。走華麗公主風的LE SSERAFIM、IVE，只見除了金采源身穿紫色蕾絲禮服外，其他人都是穿著白色系禮服，華麗服裝將她們襯托的更加優雅，美貌再度刷新高度。近期的頒獎典禮常勝軍Stray Kids，則以黑白西裝現身，直接把氣場拉好拉滿，一出場就佔據現場所有人的視線，8人8色帥氣外貌引發粉絲瘋狂尖叫。最後登場的則是主持人成始璄、文佳煐，兩人穿著一黑一白優雅亮相，為金唱片40週年紅毯畫下最後句點。