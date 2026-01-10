我是廣告 請繼續往下閱讀

LE SSERAFIM許光漢咬手指撒嬌 3萬人叫翻天

▲蔡依林也拍過TWS的《OVERDRIVE》嗯嗯嗯撒嬌挑戰。（圖／蔡依林YouTube）

金唱片頒獎典禮今（10）日晚如火如荼在大巨蛋頒獎中，輪到TWS表演時，洗腦的《OVERDRIVE》撒嬌舞蹈嗨翻全場，不止CORTIS趙雨凡被可愛到縮手縮腳，LE SSERAFIM的成員中村一葉、洪恩採合體許光漢的表演畫面也掀起轟動，特別是觀眾看不到的是，在導播帶到許光漢之前，其實中村一葉、洪恩採不斷在教他怎麼跳，互動相當感人！TWS今晚帶來《Nice to see you again》、《OVERDRIVE》2首歌曲，當《OVERDRIVE》出來時，當然少不了搖肩膀+咬手指的撒嬌動作，CORTIS趙雨凡看到後，原本跟著旋律舞動的他跳到一半突然還羞到整個人縮成一圈；而許光漢也被特別CUE出來表演，超大彩蛋驚呆全場3.3萬名觀眾大聲尖叫。特別的是，當導播要帶到許光漢表演#OverdriveChallenge撒嬌舞蹈挑戰之前，LE SSERAFIM的成員中村一葉、洪恩採就坐在他旁邊不斷教學要怎麼跳，後方的藝人看到後也又驚又喜。《OVERDRIVE》有可愛洗腦的哼唱旋律「嗯嗯嗯」，該曲的搖肩+咬手指舞蹈挑戰#OverdriveChallenge迅速在社群爆紅，不只在上個月的AAA頒獎典禮掀起模仿潮，李惠利、金裕貞等藝人被Cue輪番挑戰；蔡依林之後也特地拍片響應，讓這首歌成功跨圈、話題延燒。