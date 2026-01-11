我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊投手山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）在幫助球隊奪下世界大賽（WS）冠軍後，其新賽季的表現備受關注。MLB官方網站記者安東尼·卡斯特羅文斯（Anthony Castrovince）近期在《MLB Network》節目中大膽預測，山本由伸有望在2026年球季挑戰賽揚獎（Cy Young Award），成為首位達成此快舉的日本球員。而他指出對山本有利的一點是，如今的獎項評選不那麼在乎投球局數，比較在乎質量，因此沒投到200局也有望獲獎。山本由伸在去年的大聯盟生涯第二年表現亮眼，例行賽30場先發中奪下12勝8敗、防禦率2.49，並送出201次三振。他在季後賽更是展現強大心理素質，特別是在世界大賽第2戰完成9局1失分完投勝，第6戰投滿6局僅失1分。甚至在毫無休息的情況下，於關鍵第7戰中後援登場2.2局無失分，展現驚人宰制力。然而，卡斯特羅文斯也指出，山本在季後賽的高強度負荷可能成為未來的「代償」。他在節目中分析，外界普遍擔心去年秋天的過度投球是否會對身體造成長期影響。除了疲勞因素外，道奇隊完善的「負荷管理」也可能讓山本的總投球局數難以達到傳統評選標準。但卡斯特羅文斯認為：「在現代棒球環境下，即使投球局數未達到200局，仍有可能獲獎。」記者的信心來源於山本身為頂尖投手的各項進階指標：預期防禦率（xERA）上山本去年為2.74，高居全大聯盟第3名，這證明了他的壓制力並非單純運氣。而其在三振、保送比率及被擊球品質上均展現出卓越的能力。面對疲勞與受傷的懸念，山本由伸本人似乎並不擔心。針對今年3月的世界棒球經典賽（WBC），他曾在12月表示：「只要狀態能如往常一樣順利提升，我就能參加。」山本由伸能否在克服季後賽負荷並維持高水準進階數據的同時，為日本棒球界摘下史上第一座賽揚獎，已成為2026年球季最受關注的焦點之一。