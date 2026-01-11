隨著2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日步步逼近，波特蘭拓荒者隊的未來動向成為焦點。波特蘭媒體《Blazersedge》近日撰文解析球隊戰力，明確劃分了陣中的「非賣品」名單。其中，最受亞洲球迷矚目的中國小將楊瀚森，與明星前鋒阿夫迪亞（Deni Avdija）、內線巨塔克林根（Donovan Clingan）等人一同被列入不可交易名單。
楊瀚森潛力無價 拓荒者展現耐心
作為2025年選秀會的16順位新秀，中國長人楊瀚森本賽季場均雖僅出賽8.4分鐘，繳出2.5分、1.7籃板的數據，但他在場上展現的獨特天賦與身材優勢，已獲球團肯定。
報導指出，拓荒者絕不會在僅僅半個賽季後就放棄這位極具潛力的首輪新秀。考量到楊瀚森年薪僅440萬美元，在市場上難以換回同等價值的資產，球團傾向給予這位20歲長人更多時間成長。楊瀚森與首發中鋒克林根（Donovan Clingan）的組合，已被視為拓荒者未來10年的內線基石。
阿夫迪亞打出全明星身價 克林根穩坐內線第一人
本賽季進步幅度最大的阿夫迪亞（Deni Avdija），無疑是這份清單的核心。他場均轟下26.1分、7.1籃板、7.0助攻 的全能數據，完全打出全明星身價，因此阿夫迪亞是目前拓荒者陣中最不可能被交易的球員。
此外，21歲的新秀中鋒克林根也坐穩了核心位置。他場均能搶下10.8個籃板，並展現出能拉開空間的三分投射能力。媒體認為，克林根在賽季結束後，完全有實力躋身年度最佳防守陣容的討論名單。
里拉德續留拓荒者 老將動向引關注
至於剛回歸波特蘭的傳奇球星里拉德（Damian Lillard），儘管本季因傷尚未出賽，但由於其合約中握有「不可交易條款」，加上他對重返波特蘭的堅定意志，確定將繼續留在陣中。報導幽默提到，管理層恐怕也沒有勇氣再次嘗試交易這位隊史傳奇。
陣容名單大洗牌？ 亨德森、格蘭特恐成籌碼
除了上述非賣品，報導中也點名了幾位可能被擺上貨架的球員。其中，昔日高順位新秀亨德森（Scoot Henderson）的動向最具爭議，媒體認為目前或許是送走這位年輕控衛以換取即戰力資產的最佳時機。
另外，包括格蘭特（Jerami Grant）、霍勒迪（Jrue Holiday）以及即將約滿的威廉姆斯（Robert Williams）和塞布爾（Matisse Thybulle），都被視為可交易的對象。拓荒者總經理克羅寧（Joe Cronin）預計將利用接下來的僅剩不多的時間，決定是否要在季後賽前進行最後的陣容升級。
消息來源： 《Blazersedge》
我是廣告 請繼續往下閱讀
作為2025年選秀會的16順位新秀，中國長人楊瀚森本賽季場均雖僅出賽8.4分鐘，繳出2.5分、1.7籃板的數據，但他在場上展現的獨特天賦與身材優勢，已獲球團肯定。
報導指出，拓荒者絕不會在僅僅半個賽季後就放棄這位極具潛力的首輪新秀。考量到楊瀚森年薪僅440萬美元，在市場上難以換回同等價值的資產，球團傾向給予這位20歲長人更多時間成長。楊瀚森與首發中鋒克林根（Donovan Clingan）的組合，已被視為拓荒者未來10年的內線基石。
阿夫迪亞打出全明星身價 克林根穩坐內線第一人
本賽季進步幅度最大的阿夫迪亞（Deni Avdija），無疑是這份清單的核心。他場均轟下26.1分、7.1籃板、7.0助攻 的全能數據，完全打出全明星身價，因此阿夫迪亞是目前拓荒者陣中最不可能被交易的球員。
此外，21歲的新秀中鋒克林根也坐穩了核心位置。他場均能搶下10.8個籃板，並展現出能拉開空間的三分投射能力。媒體認為，克林根在賽季結束後，完全有實力躋身年度最佳防守陣容的討論名單。
里拉德續留拓荒者 老將動向引關注
至於剛回歸波特蘭的傳奇球星里拉德（Damian Lillard），儘管本季因傷尚未出賽，但由於其合約中握有「不可交易條款」，加上他對重返波特蘭的堅定意志，確定將繼續留在陣中。報導幽默提到，管理層恐怕也沒有勇氣再次嘗試交易這位隊史傳奇。
除了上述非賣品，報導中也點名了幾位可能被擺上貨架的球員。其中，昔日高順位新秀亨德森（Scoot Henderson）的動向最具爭議，媒體認為目前或許是送走這位年輕控衛以換取即戰力資產的最佳時機。
另外，包括格蘭特（Jerami Grant）、霍勒迪（Jrue Holiday）以及即將約滿的威廉姆斯（Robert Williams）和塞布爾（Matisse Thybulle），都被視為可交易的對象。拓荒者總經理克羅寧（Joe Cronin）預計將利用接下來的僅剩不多的時間，決定是否要在季後賽前進行最後的陣容升級。