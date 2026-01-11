克里夫蘭騎士隊台灣時間今(11)日主場迎戰明尼蘇達灰狼隊，靠著下半場猛烈攻勢，以146：134拿下勝利，不僅中斷灰狼近期在NBA美國職籃（National Basketball Association）4連勝，也展現聯盟頂級進攻火力。當家後衛多諾萬．米契爾（Donovan Mitchell）攻下28分，成為帶動勝負走向的關鍵人物。
此役上半場雙方互有領先，騎士半場仍以63：65落後，但第三節中段風雲變色。騎士在短短2分18秒內打出12：0攻勢，一舉扭轉局面。期間山姆．梅里爾（Sam Merrill）連續命中三分球，艾文．莫布里（Evan Mobley）則在禁區完成兩次暴扣，搭配賈瑞特．艾倫（Jarrett Allen）的拋投，迅速將比分拉開。
騎士此戰共有5人得分至少20分，為隊史第2次達成此成就。莫布里貢獻24分，替補上陣的傑倫．泰森（Jaylon Tyson）拿下23分，達瑞斯．賈蘭德（Darius Garland）也有22分進帳；梅里爾則攻下20分，並連續第4場至少命中5顆三分球，刷新隊史紀錄。
騎士全場92投55中，投籃命中率高達59.2%，創下本季新高，三分線外31投15中，火力幾乎無死角。146分也成為騎士隊史正規賽單場第4高得分，本季僅次於11月初以148分痛宰巫師一役。
高效率對轟 騎士146分寫本季代表作
艾倫此役進帳16分，也讓騎士本季第11次出現先發5人全數得分上雙的比賽，團隊攻勢相當均衡。近期7戰拿下5勝的騎士，狀態明顯回溫。
灰狼方面，雖然全場命中率高達57.3%，同樣是本季新高，仍無法抵擋騎士下半場的全面壓制。安東尼．愛德華茲（Anthony Edwards）與納茲．里德（Naz Reid）各攻下25分，朱利葉斯．藍道（Julius Randle）則挹注20分。
灰狼首節一度以47：35取得優勢，但隨著比賽節奏被騎士掌控，優勢逐漸流失。儘管前一場才以131：122擊敗騎士，本場卻未能再現相同氣勢。此役雙方在首節共出現10次領先互換，顯示開局競爭激烈，不過騎士憑藉下半場的高效率與深度輪換，成功在主場守住勝利。
消息來源： 《Blazersedge》
更多NBA相關新聞：
NBA／愛德華茲生涯1萬分達標！史上第三年輕 僅次於現役兩大神獸
NBA／卡萊爾已拿到名人堂門票！下一個目標是超越此人 僅差43勝
NBA／威廉森鵜鶘生涯告終？外媒建議「這1隊」出手：能換3張首輪
