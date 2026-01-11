當家後衛多諾萬．米契爾（Donovan Mitchell）攻下28分，成為帶動勝負走向的關鍵人物

我是廣告 請繼續往下閱讀

騎士此戰共有5人得分至少20分，為隊史第2次達成此成就。

騎士全場92投55中，投籃命中率高達59.2%，創下本季新高，三分線外31投15中，火力幾乎無死角。146分也成為騎士隊史正規賽單場第4高得分，本季僅次於11月初以148分痛宰巫師一役。

NBA

克里夫蘭騎士隊台灣時間今(11)日主場迎戰明尼蘇達灰狼隊，靠著下半場猛烈攻勢，以146：134拿下勝利，不僅中斷灰狼近期在NBA美國職籃（National Basketball Association）4連勝，也展現聯盟頂級進攻火力。此役上半場雙方互有領先，騎士半場仍以63：65落後，但第三節中段風雲變色。騎士在短短2分18秒內打出12：0攻勢，一舉扭轉局面。期間山姆．梅里爾（Sam Merrill）連續命中三分球，艾文．莫布里（Evan Mobley）則在禁區完成兩次暴扣，搭配賈瑞特．艾倫（Jarrett Allen）的拋投，迅速將比分拉開。艾倫此役進帳16分，也讓騎士本季第11次出現先發5人全數得分上雙的比賽，團隊攻勢相當均衡。近期7戰拿下5勝的騎士，狀態明顯回溫。灰狼方面，雖然全場命中率高達57.3%，同樣是本季新高，仍無法抵擋騎士下半場的全面壓制。安東尼．愛德華茲（Anthony Edwards）與納茲．里德（Naz Reid）各攻下25分，朱利葉斯．藍道（Julius Randle）則挹注20分。灰狼首節一度以47：35取得優勢，但隨著比賽節奏被騎士掌控，優勢逐漸流失。儘管前一場才以131：122擊敗騎士，本場卻未能再現相同氣勢。此役雙方在首節共出現10次領先互換，顯示開局競爭激烈，不過騎士憑藉下半場的高效率與深度輪換，成功在主場守住勝利。