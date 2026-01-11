休士頓火箭昨（11）日在主場以6分之差爆冷不敵波特蘭拓荒者，賽後焦點全在陣中超級巨星「死神」杜蘭特（Kevin Durant）身上。比賽決勝時刻，因年輕小將小賈巴里·史密斯（Jabari Smith Jr.）一次不成熟的犯規導致敗陣，讓杜蘭特在暫停期間於板凳席憤怒摔水瓶，此舉也驚呆了身旁的湯普森（Amen Thompson）等後輩。 賽後，火箭隨隊記者Tanner Nichols在社群媒體上直言，「如果杜蘭特在火箭身上看不到奪冠希望，他很可能會選擇再次離開。」
隨隊記者爆料：KD來火箭只為奪冠、無望恐離隊
火箭隨隊記者Tanner Nichols在社群媒體上直言，杜蘭特在職業生涯的這個階段選擇加盟休士頓，絕對不是為了當拯救球隊的超級英雄，而是滿腦子只有「總冠軍」。Nichols警告：「如果杜蘭特在火箭身上看不到奪冠希望，他很可能會選擇再次離開。」
對於已經拿過兩座總冠軍、4次得分王並入選15次全明星的杜蘭特來說，他早已過了追求數據的年紀。這次「摔水瓶」事件，被外界視為他對年輕隊友缺乏競爭意識的宣洩，也證實了他對「勝利」近乎偏執的渴望。
昔日「萬年老二」心魔 成職業生涯燃料
杜蘭特這種對冠軍的極度飢渴，其實有跡可循。回溯2013年他接受《運動畫刊》專訪時曾感性吐露：「我這輩子都在當第二名。」當時24歲的他，細數自己悲情的「榜眼之路」，高中全美第二、選秀榜眼、三次MVP票選第二，甚至在2012年總決賽也只能看著詹姆斯（LeBron James）奪冠，自己屈居亞軍。
「我厭倦了當第二名，我不想再妥協了！」當年的這番宣言，成了杜蘭特不斷轉隊、瘋狂追逐巔峰的燃料。從雷霆、勇士、籃網、太陽到現在的火箭，這股「不想成為頭號輸家」的執念始終盤旋在他腦海中。
火箭青年軍的考驗：跟上死神的腳步
儘管杜蘭特現在已是兩屆FMVP，功成名就，但那份「不想當第二」的鬥志從未熄滅。對目前正處於上升期的火箭隊而言，擁有杜蘭特是邁向強隊的捷徑，但若年輕球員無法在關鍵時刻展現職業級的穩定性，這位渴望再奪一冠的老將，隨時可能為了夢想再次啟程。
摔水瓶的一幕，不僅是杜蘭特對一場比賽失利的不滿，更是他在與時間賽跑、守護職業生涯最後奪冠窗口的焦慮表現。火箭管理層與年輕球員如何回應這位巨星的怒火，將決定休士頓未來的走向。
