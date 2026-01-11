我是廣告 請繼續往下閱讀

▲書偉老婆謝京穎說明流鼻血原因。（圖／翻攝自謝京穎Threads@orange_hsieh）

▲Ehergy書偉老婆謝京穎（如圖），力挺老公開唱。（圖／翻攝自謝京穎Threads@orange_hsieh）

Energy《ALL IN 全面進擊》巡迴演唱會台北小巨蛋站昨（10）日晚有亮點，團員書偉在演出中途走到舞台邊緣，彎腰深情親吻挺著4個月雙胞胎孕肚的老婆謝京穎，超甜畫面閃瞎全場萬名觀眾。但似乎讓孕婦身體「超載」，謝京穎會後在Threads社群平台自爆，當下感動到眼淚止不住，沒想到隨後還發生「鼻血流不停」的驚魂記，甚至一路狂滴染紅了襪子與鞋子，讓她只好狼狽地摀著鼻子離場。謝京穎懷孕4個月，挺著雙胞胎孕肚依然到現場支持老公演唱會，她在Threads動態還原流鼻血狀況，她表示因為懷著雙胞胎，近期都有在服用抗凝血劑，因此這陣子本來就很容易流鼻血，也已被「嘩啦啦」的血量嚇過好幾回。沒想到今晚看完老公演出太過激動，又是哭又是嗨，鼻血直接失控狂流。她無奈表示：「好險快速擦乾，但還沒完全止血。」由於散場時鼻血還在滴，謝京穎表示當時雖然有快速處理，但血跡還是滴到了襪子和鞋子上。在離場過程中遇到不少粉絲想拍照，她因為急著處理鼻血顯得有些匆忙和狼狽，對此她也特地向粉絲致歉：「沿路散場有些人有拍到照片，有些真的拍謝（抱歉），因為我的鼻血要滴下來了。」她幽默自嘲當時的樣子「真的很醜很好笑」，希望大家原諒她的不完美，並向大家道晚安，表示要趕緊回家睡覺休息了。