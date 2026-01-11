我是廣告 請繼續往下閱讀

密爾瓦基公鹿在本週六以105：101擊敗洛杉磯湖人，這場比賽的焦點不在勝負，而在於兩位不同世代的超級巨星，「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)與詹姆斯(LeBron James)之間充滿敬意的互動。由於這是兩人自2022年以來首度在例行賽碰頭，加上詹姆斯已征戰第23個賽季，字母哥賽後坦言，他是抱著「最後一次交手」的心情在打這場球，更在賽後化身小粉絲索取「原味球衣」。「這對我意義重大，我認為他是所有運動員的標竿(Blueprint)，不單單只是籃球員而已。」字母哥在賽後受訪時，對這位年過40的傳奇前輩表達了最高敬意。字母哥表示：「能夠連續23年保持穩定、保持出賽、成為贏家並以身作則，這簡直不可思議。任何能夠接近偉大、與偉大競爭的機會，我都會緊緊抓住，我從不將這一切視為理所當然。」他強調，詹姆斯不論場上場下的風範都讓他極為推崇，甚至直言：「我很想念與他對決的感覺，他激發了身為球員的我最好的一面。」身為著名的球衣收藏家，字母哥賽後直接找上詹姆斯，請求交換球衣。詹姆斯也欣然答應，並在自己那件紫色的23號球衣上簽名後送給對方。有趣的是，場邊還出現了另一個溫馨插曲，詹姆斯的兒子布朗尼(Bronny James)也將自己的簽名球衣，送給了字母哥的哥哥薩納西斯(Thanasis Antetokounmpo)。雖然外界都在猜測這是否為詹姆斯的「最後一舞」，但他本人尚未明確表示2025-26賽季就是終點。不過，詹姆斯也坦承自己正享受著每一個當下。詹姆斯說：「在我生涯的這個階段，能與這些偉大的球員交手總是很棒。無論是Giannis、柯瑞(Steph Curry)、杜蘭特(Kevin Durant)、哈登(James Harden)還是衛斯布魯克(Russ Westbrook)，這些都是我對抗已久或曾經並肩作戰的夥伴。」