波士頓塞爾提克今(11)日在主場以95：100不敵聖安東尼奧馬刺，賽後焦點全落在「杰倫」布朗(Jaylen Brown)的火爆言論上。這位綠衫軍當家球星在賽後採訪中情緒失控，不僅狂飆髒話痛批裁判執法不公，更直接點名執法裁判布萊爾(Curtis Blair)的名字，直言這場比賽的吹判簡直是「一場災難」，並表示自己已經準備好接受聯盟罰款。讓布朗如此憤怒的導火線，在於雙方懸殊的罰球數據。整場比賽馬刺隊獲得20次罰球機會並罰進14球，反觀塞爾提克全隊僅有4次罰球機會(罰進3球)，布朗本人更是全場0罰球。「我希望有人能把比賽片段調出來看，」Brown在休息室受訪時難掩怒氣地說道：「每次我們對上強隊，就是會發生這種狗屎。裁判就像是拒絕響哨一樣，但在防守端卻一直給對手體毛級的犯規，這真的讓人超級挫折。」布朗的砲火並未停歇，他甚至直接點名該場比賽的裁判組，「Curtis Blair跟那些傢伙今晚吹得爛透了。」他語帶不屑地表示：「我不在乎，他們想罰我多少錢就罰吧。」他強調這種「雙重標準」已經不是第一次發生，特別是在面對具競爭力的強隊時，執法尺度總是不一致，這讓他感到憤怒。NBA聯盟對於球員公開批評裁判或在受訪時使用不雅字眼，向來採取零容忍態度。鳳凰城太陽後衛格林(Jalen Green)日前才因在隊友受訪時亂入並爆粗口，遭到聯盟開罰2.5萬美元(約新台幣79萬元)。如今布朗不僅狂飆髒話還指名道姓批評裁判，預計很快就會收到聯盟寄來的罰單。