▲林安可正式加盟西武獅，成為中職第2位透過「入札制度」挑戰日本職棒的野手。（圖／記者葉政勳攝 , 2026.01.09）

統一7-ELEVEn獅重砲林安可季末透過「入札」，成功轉戰日本職棒埼玉西武獅隊，今（11）日獅隊在台南球場舉辦林安可感謝會，好友陳傑憲現身「站台」。陳傑憲爆料，林安可已偷偷在學日文，但應該還停留在「N5」的程度，他直言好兄弟要旅外，心中雖然不捨，但也替他開心，「能夠代表台灣出國打球，我覺得這是一件很驕傲、很榮幸的事情。身為他的好朋友的我，也與有榮焉。」陳傑憲今日出席林安可感恩會，被問到與好兄弟的相處模式，「大家對（林）安可印象就是文靜、比較內斂一點，然後在場上相當有威脅性。我們長期跟他相處後，你會發現，安可不是想像中那麼的『I人』，就是跟他好的時候，他個性蠻活潑的，基本上也會講一些垃圾話。那我們私底下的相處、互動非常的好，看社群就知道我們常出去（出遊）。」陳傑憲也期待林安可加入西武隊後，能跟新隊友產生火花，他特別點名同樣剛透過FA入隊的桑原將志，「我希望他能夠跟安可碰出一些火花啦，他也是很活潑的選手，希望能跟安可多互動。」陳傑憲坦言，身為林安可的好隊友、好朋友甚至到好兄弟，就是有點不捨，「他要去國外打球，心裡就難免有一點空虛感。但比起這個，替他開心他的能力得到了國外球團的認可，能夠代表我們統一獅跟台灣出國打球，我覺得這是一件很驕傲、很榮幸的事情。身為他的好朋友的我，也與有榮焉。」陳傑憲盼林安可在西武打出名堂，讓日本球團知道，台灣的選手也不差。陳傑憲透露，有私下跟林安可說，我飛去福岡跟徐若熙借票，看你跟他對決。」林安可則是笑著回應，「最好是啦，你們也在球季中。」陳傑憲直言，林安可是野手，有機會每天都出賽，「我們每天都可以關注他的表現，就像之前追古林的比賽，所以蠻期待他在日職有活躍的表現。」陳傑憲也偷偷爆料，林安可已經開始學日文，「他電話打來都說『もしもし（Mosi Mosi）』」，然後講一些日文，我就突然回他日文，他就會說，『啊，你在說什麼？』就還蠻幽默的。最近也是因為透過日文的聊天，都會跟他小鬧。無聊就打電話給他，『來，我來幫你練習一下日文。』他會突然跟我講說，『學到那邊啦。』」至於林安可的日文程度大概到哪，陳傑憲評價應該只有「N5」，「我相信語言種東西，到了那個環境，長時間下來就學會了，不用擔心他的日文程度，加上他也有翻譯。」但陳傑憲也說，林安可休賽季就先自學日文，讓他有點意外，「大部分選手不會有這樣的想法，因為安可是洋將，去那邊有翻譯，他不管技術、語言方面都先提前準備好。」看到林安可能旅外，陳傑憲也直呼老天很不公平，「安可是一位『不愛棒球』的人，上帝不公平，他不愛棒球還可以打那麼好。」陳傑憲說，「有一次安可跟我說『養樂多是在大阪（應為東京）。』你看他不愛棒球還能夠出國，你不覺得不公平嗎？」陳傑憲常看日職比賽，也對日本投手有一定程度的了解，他建議林安可，要重新去研究對手，不然會打得很辛苦，「日本的投手水準很高，縱向系列的變化球也很大。我相信安可會需要一段時間磨合，他一定能夠適應。」