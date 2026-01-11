演員夫妻檔楊傑宇、吳侑函，近日遭控訴開車在路上撞到一位過馬路的老奶奶，導致對方不幸離世，消息一出引發外界關注。事後家屬爆料夫妻倆只有12萬存款可賠償，還遭吳侑函封鎖；對此，楊傑宇在Threads上還原事件經過，直言意外發生後，自己盡力配合，「我無法原諒自己，但我還是要工作還是要生活」。
遭控封鎖家屬 楊傑宇吐原因
楊傑宇表示，老婆吳侑函之所以會封鎖家屬，是因為對方揚言報復，反問：「我老婆很害怕封鎖你不對了嗎？」夫妻倆也誠心道歉說，真的真的很對不起奶奶，事情發生後，強制險已先賠償200萬，接下來雙方都很努力跟第三責任險談賠償，強調絕對沒有卸責，「我一直都在，你們一定找得到我」。
另外，楊傑宇還原事發經過，不僅沒有酒駕，綠燈左轉、時速不到10，但因為颱風前一天雨下很大，一時沒注意到導致悲劇發生，當下雖立刻叫救護車，每天也都與家屬聯絡了解病況，但奶奶還是不幸離世。
楊傑宇撞死人 道歉：無法原諒自己
楊傑宇說，至今仍無法原諒自己，但他還是要工作、還是要生活，對於後續也都盡全力配合。至於被控訴只賠償12萬，他澄清：「從頭到尾沒有這件事情。」是家屬考量其經濟能力，問存款有多少？自己也是據實以告而已，「該負的責任我一定負責」。
吳侑函遭疑封鎖家屬 強調：不會逃避
而吳侑函今日也在社群上發聲，表示：「面對這份沉重的生命課題，我們選擇不逃避，並承擔起應有的法律與道義責任。」對於遭質疑封鎖家屬，她強調並非為了掩蓋什麼，而是身為平凡人，在面對排山倒海的指控時，這是她在瀕臨崩潰邊緣唯一的自我保護機制。
她直言：「看著網路上的言論，真的生不如死，誠心希望這個世界不要再有各種惡意的造謠、互相傷害的留言。」
資料來源：楊傑宇Threads
