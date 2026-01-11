我是廣告 請繼續往下閱讀

▲種子音樂創辦人田定豐舉辦頌缽聚會，400人一起體驗聲波共振。（圖／唱戲娛樂世界提供）

近年來頌缽在全球爆紅，就連韓國夯團 CORTIS也看準這股身心靈風潮，以「迷你銅缽」作為專輯亮點，引發熱烈討論。搭上這股熱潮，音樂人田定豐和身心靈工作者朱衍舞今（11）日舉辦暢銷新書《敲出自我療癒力》分享會，霸氣號召20多位金鐘、金曲藝人一起參與演出這場「無排練」的頌缽音樂會，加上參與的粉絲，現場400人一起體驗聲波，超震撼。這場演出最令人驚嘆的是，台上20多位演藝圈知名藝人幾乎全是頌缽新手。就在演出前短短30分鐘，田定豐與朱衍舞才在後台進行特訓，將磨缽與敲缽的精華技巧傳授給大家。沒想到正式上場時，眾人展現不可思議的專注與默契，共同創造出前所未見的巨型音場，將現場400多位粉絲包圍在強大的聲波振動中。田定豐表示：「今年我們用400人的共振能量震撼全場，年底我們更要號召500人同時頌缽，正式申請金氏世界紀錄認證，讓世界看見台灣的療癒實力！」活動充滿亮點，其中田定豐與情歌王子林隆璇30年的情誼更是話題焦點。兩人1993年相識，雖各自在樂壇有成，卻因忙碌已超過20年未見。這次接到田定豐邀約，林隆璇二話不說排開行程義氣相挺。兩人見面激動擁抱，林隆璇表示：「以前我們在流行音樂的戰場努力，現在我們在『自我覺察』的道路上相遇。看到他能將頌缽推廣到這種規模，真的很替他開心。」剛推出新歌的蜜雪也現身感受療癒力量，她表示雖然與田定豐是初次見面，但對方曾精準給予她新歌建議，讓她相當敬佩。蜜雪表示：「感覺整個身心都被沖刷過一遍，非常震撼。」她更表示會準備一個頌缽在工作室，甚至想寄一個給好姊妹薇琪。她也透露好友蕭亞軒Elva對她的新歌很喜歡，還會一起開會討論，三人或許有機會一起感受頌缽帶來的平靜與共鳴。現場眾星雲集，金鐘視后林辰唏與創作歌手陳謙文作為田定豐的明星徒弟，直呼這種集體共振的頻率是深層的心靈洗禮。八點檔女神方馨表示：「這種放鬆感比SPA更深層。」金鐘主持廖科溢、魏華萱與竹北市長鄭朝方，也都對這場創紀錄的音樂會給予高度評價，表示身心彷被「格式化」，找回了久違的平靜。