▲▼主辦在藝人區放「飯撒本」讓藝人能在寫生本上寫字跟台下互動，趙雨凡（上圖）除了寫字、還會跟前輩鞠躬。（圖／讀者提供）

金唱片廣告時間藝人在幹嘛？互動粉絲、看表演+聊天

南韓一年一度金唱片今（10）日5點半在台北大巨蛋登場，不過台灣的電視轉播除了有廣告時段，也不會專注在藝人席上，《NOWNEWS今日新聞》直擊現場，帶大家看看轉播沒播的漏網鏡頭、廣告時間大家都在幹嘛？CORTIS台灣籍成員趙雨凡除了拿畫本跟特10～12區的粉絲互動之外，看到前輩路過都會起立90度鞠躬，也會轉頭直盯每一位上台表演的藝人。CORTIS是今晚輩份最小的藝人，在韓國頒獎典禮上，越晚出道的藝人就會越早表演，大咖則留在壓軸登場，他們也是今天第二組登台的表演嘉賓；直到NCT WISH上台後，CORTIS成員才第一次坐上藝人等候席。記者發現，他們除了聊天，還會拿著主辦準備的「飯撒板（畫本、寫生本）」，在上頭寫字與台下互動，而趙雨凡看到前輩們路過，都會立刻起立90度鞠躬打招呼，還會轉頭認真往左盯著主舞台的每一位表演者，相當有禮。金唱片今晚特區10、11、12，是正對藝人等候領獎與觀賞表演的位置，粉絲一入座就能直接對到藝人本尊，ENHYPEN、LE SSERAFIM、Stray Kids全部坐在在你前方，表情管理、互動反應、聊天偷笑全都無遮無掩，連上台前的小動作都能看得一清二楚，是今晚距離藝人最近、資訊量也最大的區域。至於其他座位配置，特區6、特區7正對延伸舞台，是最適合看表演走位與舞台；特區1、2、3則是最靠近主持人區域，部分藝人表演時也會特別走到這一側互動，各區各有優勢，但論「近距離看真人反應」，仍是特區10到12最佔便宜。