▲周渝民（如圖）在《恆星之城》演唱會，以劇中劇形式，又演又唱又跳詮釋新曲。（圖／相信音樂提供）

▲吳建豪（如圖）在《恆星之城》演唱會，再次秀「奪命三搖」舞技，電暈粉絲。（圖／相信音樂提供）

▲言承旭（如圖）在《恆星之城》演唱會力求新意翻新演出， 只為了呈現給他最疼愛的歌迷。（圖／相信音樂提供）

▲阿信（如圖）參與 《F✦FOREVER恆星之城》第二站阿信，透露他的心情很緊張。（圖／相信音樂提供）

由言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信共同打造的《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會，成都場一連四場熱力開唱，4人站上四芒星旋轉舞台，引爆1.5萬粉絲尖叫。其中，周渝民（仔仔） 的個人舞台更是掀起全場最高潮，他將戲劇底蘊融入音樂，以劇中劇形式重新演繹經典情歌〈最特別的存在〉。當他深情摟住女舞者的一瞬間，台下萬名粉絲瞬間打翻醋罈子，激動得崩潰大喊：「放開她！」這段「全民情敵」的畫面也成為成都場最熱議的焦點。周渝民對這次演出極為重視，不僅獻唱最新單曲〈誰給我的勇氣〉與〈Tell Me Why〉讓歌迷搶先聽，更親自參與舞台設計。作為細節控的他，彩排時不僅專注於自己的表演，還同步觀摩其他成員，不斷微調燈光與視覺效果，直到走出展館才發現天已亮。正是這份用心，讓他手中的「光橋」設計成為網路瘋傳的名場面，每一個眼神與微笑都讓全場沉浸在他的故事氛圍中。吳建豪則是發威他唱跳天王的實力，攜手美國知名舞者打造極致舞台，帶來稱霸排行榜的全新創作〈Dance Until We Die〉。他抱著吉他扭腰擺臀的性感舞姿被封為「奪命三搖」，電得全場尖叫連連，最後阿信更拱他在台上開班教學，四人齊跳這段魔性舞蹈，留下2026年最經典的畫面。阿信感性告白，能與三位男神同台宛如做夢，「我以為合唱〈流星雨〉過個癮就夠了，沒想到還開了演唱會。」面對前一晚被拱脫衣的插曲，他幽默向歌迷討拍：「各位，初代團員又在欺負我了！但如果我們唱到80歲，我想我的胸肌也練成了。」隨後他也用〈盛夏光年〉、〈洋蔥〉等經典金曲，一層層剝開真心，帶領全場大合唱。言承旭一樣很有誠意，舞台瞬間化為一封巨大的「失眠信」，深情演唱未發表的〈奢侈〉與〈失眠信〉，訴說對歌迷的思念。他表示：「我喜歡這麼多年一直不離不棄的你們，所以為你們準備很多禮物。」除了經典曲〈一公尺〉引發全場大合唱，他更與阿信合體演唱登上排行榜冠軍的新曲〈愛人啊〉，浪漫輕快的曲風讓全場少女心噴發，成為送給歌迷最棒的新年禮物。《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會成都站明（12）日將繼續在五糧液文化體育中心綜合體育館演出。