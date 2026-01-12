隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）年度交易截止進入最後倒數，布魯克林籃網隊陣中的側翼大將「MPJ」小波特（Michael Porter Jr.）成為了近期自由市場的熱議焦點。儘管多家爭冠球隊對他展現高度興趣，但據知名記者馬克·斯坦（Marc Stein）最新消息指出，籃網傾向將這名得分砍將留隊，直到休賽季再做進一步打算。
離開金塊徹底爆發 MPJ打出球員生涯代表作
籃網隊在上個休賽季透過一筆驚人交易，送走強森（Cam Johnson）換回MPJ。當時輿論普遍關注其傷病史與高額合約，然而MPJ本季在布魯克林獲得了前所未有的球權分配，擺脫了過去在丹佛金塊時期僅作為約基奇（Nikola Jokic）與莫瑞（Jamal Murray）配角的地位，徹底解放其曾被譽為「全美第一高中生」的進攻天賦。
數據全面進階 場均25.9分傲視側翼
本賽季至今，MPJ為籃網出戰29場，各項數據幾乎全面刷新生涯紀錄。他場均上陣約33分鐘，高效率貢獻25.9分、7.4籃板、3.4助攻以及1.1次抄截。在進攻端，他場均出手次數來到生涯新高的18.7次，並維持投籃命中率49%、三分命中率39.7%以及罰球命中率83.3%的超高水準。
專MPJ不僅延續了頂尖的接球投籃（Catch & Shoot）能力，更開發出更多自主進攻的持球手段。作為2023年金塊的奪冠成員之一，他本季的表現正式向聯盟宣告，他已具備擔任重建球隊戰術核心的實力。
交易價值處於高點 籃網持開放態度「待價而沽」
目前籃網正處於重建階段，雖然MPJ的交易價值正處於歷史巔峰，但管理層似乎並不急於在截止日前將他賣掉。斯坦透露，籃網管理層認為若MPJ能持續維持本賽季的強勢輸出，到了今年夏天，球隊將有更多空間與潛在買家交涉，進而換回更優質的選秀資產或年輕球員。
對於籃網而言，MPJ已證明自己不僅是「總冠軍拼圖」，更是具有全明星潛力的領軍人物。在交易大戲正式落幕前，全聯盟的爭冠強權仍在緊盯布魯克林的動向，等待籃網高層最後的決定。
消息來源：斯坦（Marc Stein）
