Danielle去年（2025）12月29日被ADOR退出NewJeans，跟家人、前老闆閔熙珍一同被求償431億韓元（約台幣10億元）的違約金，事隔14天，疑似一支Danielle的個人帳號出現，並發文寫下7字「FOR THOSE WHO WAITED 12 JAN 7PM（獻給那些等待的人，1月12日晚上7點）」，加上該帳號只追蹤姊姊Olivia Marsh、前已有24.4萬人追蹤且持續上升中，韓媒跟粉絲都推測該社群就是Danielle本人，疑似今晚7點將首度回應被退團的始末。
Danielle疑開新IG 將首度回應被退出NewJeans始末
Danielle今天一早疑似開設全新IG，並上傳首則貼文寫下「FOR THOSE WHO WAITED 12 JAN 7PM」（獻給那些等待的人，1月12日晚上7點），由於時間點是在她正式退出NewJeans之後，這則貼文也被外界解讀為她將首度親自對外發聲，瞬間引爆關注討論。
Danielle過去在NewJeans活動期間，僅透過所屬公司官方帳號發文，從未經營個人社群，加上該帳號只追蹤姊姊Olivia Marsh一個，更選在這個時間點正式啟用個人IG，還特別點名「等待的人」並清楚標註日期與時間，不少人推測她將在今晚7點公開新的說明或立場，相關動向也成為粉絲與圈內高度關注的焦點。
Danielle被ADOR退出NewJeans完整回顧
ADOR跟NewJeans自2024年4月爆出合約糾紛，官司最終判ADOR勝訴，後來Haerin和Hyein、Hanni決定尊重法院判決，回歸ADOR，Minji仍在跟ADOR商談，只有Danielle與其家人仍不妥協，最終被ADOR開除；ADOR於去年12月29日正式對外證實，已通知解除Danielle的專屬合約，同時也著手提交431億韓元違約金與損害賠償的起訴書。
後來，也傳出Danielle不知自己被踢出NewJeans，前韓國娛樂記者李鎮浩也爆料，Danielle之所以被開除的最大關鍵，是她跟家人背著NewJeans偷偷接下「原本是團體的代言」所以遭開除，並加碼透露：「Minji（金玟池）也很危險！」但以上傳言都未獲得官方證實。
