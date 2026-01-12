澳洲籍韓國女歌手Danielle上個月底被ADOR正式宣布解約，被迫退出NewJeans的她，今（12）日早上預告晚上7點（台灣時間6點）會開直播，她稍早準時上線，看到5萬多位粉絲關心的留言，Danielle忍不住哽咽，「為什麼我已經開始哭了呢？」她發抖哽咽的表示謝謝大家等她，也說有很多必須守住的東西、目前一切尚未結束，讓大批粉絲看淚崩：「妳還好嗎？」、「我要哭了」、「妳看起來很好」、「我好想妳」。
Danielle被踢除NewJeans首現身 哭著謝謝粉絲等待
Danielle一打開鏡頭就快哭出來，表示雖然已經過了很久很久，但她一直記得大家，「這樣打招呼的瞬間，有點陌生，卻也靜靜的觸碰到我的心。只用『謝謝你們等我』這句話真的不夠。」也表示在這段時間學到了很多，也有很多必須守住的東西，現在的自己，看待家人的心情、看待世界的角度都變了，「即便如此，那依然是明亮的夜晚，而你們就在那裡，在舞台上彼此對視的那些瞬間，第一次站上舞台時，就算音樂停了，心仍然一直連著，那些回憶，正靜靜支撐著現在的我....」Danielle越說越激動，情緒最後潰堤，發抖的模樣讓粉絲超心疼。
對於自己、NewJeans跟ADOR合約糾紛的這段時間，Danielle也說自己刻意保持沉默，「那些日子，我沒有說太多，在陌生的天空下重新遇見了自己，也把想對Bunnies說的話留在心裡，雖然現在還沒能說出口，但我想，總有一天可以傳達。」短短10分鐘的直播，吸引5萬人同步觀看，可見大家都非常關心Danielle被ADOR踢除NewJeans相關事情。
Danielle被ADOR退出NewJeans完整回顧
ADOR跟NewJeans自2024年4月爆出合約糾紛，官司最終判ADOR勝訴，後來Haerin和Hyein、Hanni決定尊重法院判決，回歸ADOR，Minji仍在跟ADOR商談，只有Danielle與其家人仍不妥協，最終被ADOR開除；ADOR於去年12月29日正式對外證實，已通知解除Danielle的專屬合約，同時也著手提交431億韓元違約金與損害賠償的起訴書。
後來，也傳出Danielle不知自己被踢出NewJeans，前韓國娛樂記者李鎮浩也爆料，Danielle之所以被開除的最大關鍵，是她跟家人背著NewJeans偷偷接下「原本是團體的代言」所以遭開除，並加碼透露：「Minji（金玟池）也很危險！」但以上傳言都未獲得官方證實。
