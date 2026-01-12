我是廣告 請繼續往下閱讀

從南門外墓地到棒球重鎮 見證臺灣棒球百年興衰

▲潘威倫（中）引退儀式在台南棒球場，賽前邀請獅隊一代強投謝長亨（右）和現役投手古林睿煬（左）一起合照，象徵強投的世代傳承。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.29）

▲台南棒球場在2016年曾進行燈柱外移工程。（圖／統一獅提供）

▲潘威倫引退儀式在台南棒球場。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.29）

台灣棒球史上最具傳奇色彩、歷史最悠久的「台南市立棒球場」，在陪伴球迷走過近一個世紀後，可能將於今年正式卸下主場歷史任務，未來恐不再安排一軍比賽。統一7-ELEVEn獅隊領隊蘇泰安證實，隨著亞太國際棒球場完工啟用，獅隊一軍主場將全面移師安南區。這座曾創下中職史上最長球賽紀錄、並見證無數球員締造歷史的百年場地，未來轉型為球隊訓練基地及二軍比賽使用，標誌著一個時代的結束。台南市立棒球場的歷史可追溯至日治時期。1930年11月，在當時主導人尹菱村彥十郎的推動下，將南門城外的墳墓地遷葬開發為綜合體育場，球場於1931年正式落成啟用。當時的觀眾席僅能容納900人，且主要供比賽使用，至今也快要百年了。民國60年代，台南巨人少棒隊奪得世界冠軍引發棒球熱潮，官方才開始多次修繕擴建。自1990年職棒元年起，台南球場成為中華職棒重要戰場，2019年更超越台中球場，成為全台舉辦最多職棒例行賽場次的球場（累計超過1120場），寫下難以撼動的紀錄。中華職棒元年開始用在現在、使用超過30年至今的只有台南球場。當時沒有夜間照明，所以都打中午的，幾乎都辦六日比賽，後來是因為太熱，才去爭取夜間照明。「標哥」何信標在《統一獅榮耀30 曾經的感動》紀錄片中回憶道，當時球場的內野看台很低，球員和球迷之間距離很接近，滿場時球場會坐在欄杆外面，球員出場時還會去摳球迷腳底。這裡存在關於棒球的太多回憶，這座球場儼然就是中華職棒的「TD花園」球館，統一獅也是足以媲美波士頓塞爾提克的職棒傳奇球隊，球迷流淌著忠誠的「綠血」。提到台南球場，球迷腦海中揮之不去的必然是「中職最長局數延長賽」。2009年總冠軍賽第六戰，統一獅與兄弟象在此激戰17局，耗時6小時14分才分出勝負。那一夜，王勝偉在17局上的陽春砲，以及獅隊洋投海克曼在系列賽完全燃燒的驚人演出，都在台南球場的紅土上刻下了不朽的印記。比賽結束後，兄弟象右外野手周思齊人癱倒在休息室前的草皮上，疲憊表示，今天等於打兩了兩場比賽，直言：「明天應該是第8戰才對。」而該場比賽的捕手高志綱面對了75個打席，接捕了251個球。高志綱當年才27歲正值巔峰，他雖然是平常心面對比賽，不過後來也坦言在此役真的是蹲到「腳都麻了」，可見當時比賽打得多慘烈、多消耗。台南球場因其獨特的地理位置，擁有了全臺唯一的「戰機衝場」常態風景。由於位處台南機場起降航線正下方，球員與球迷時常在比賽中目睹戰機低空掠過，引擎聲甚至能蓋過啦啦隊的加油聲。前總教練洪一中曾笑言，球員時期對各家航空的飛行時程瞭若指掌。事實上，台南球場曾是中職先進球場的代表，擁有許多獨特的「第一」，它是臺灣第一座擁有雙層看台、第一座擁有內野全草皮的場地。。1999年季末統一獅隊正式認養台南棒球場，並將內野紅土一併栽種草皮，成為台灣首座內野草皮的球場，統一獅隊對球場草皮的維護，曾獲日本職棒中日龍隊的肯定。然而，這些美麗的歷史故事，也成為了台南球場的「原罪」。因高度管制，球場燈柱被迫壓低，導致高飛球時常擊中燈柱，或產生嚴重的逆光情形。此外，早期人工草皮的技術瑕疵、曾被批評為「臭氣薰天」的廁所，以及因國際標準不符而多次被國際賽排除在外的遺憾，都反映了這座老球場在時代巨輪下的滄桑。加上被多次被詬病的「腹地」問題遲遲未能解決，市區恐怖的交通、又難以停車，球迷往往要開到忠烈祠或是另一條的南門路才能有車位。球場原地重建的要求又不被同意，如今想起來搬去亞太其實是早就成定局的結局。2001年，當時仍顯青澀、散發著大男孩氣息的「五月天」獲邀來到這座全臺最古老的球場，為元老球隊統一獅開球。那時的五位團員一踏上台南球場的草皮，便興奮得如同回到少年時代，這份純粹的快樂與對棒球的熱愛，成為老球迷口中傳頌不衰的美談。五月天與台南球場、與棒球的緣分並未止於此。2013年世界棒球經典賽，他們在街頭高歌〈倔強〉送給征戰的中華隊，讓這首歌成為棒球場上永恆的背景音樂。每當那熟悉的旋律在台南球場響起，球迷們揮舞著螢光棒，那份「逆風的方向，更適合飛翔」的堅韌，與台南球場在困境中（如高度限制導致的燈柱障礙、颱風受損）依然守護球員夢想的精神完全契合。這座球場不僅孕育了郭泰源、王建民、陳金鋒等國際巨星，更留下了流行文化的足跡。2001年，初出茅廬的「五月天」曾在此開球，那份青澀與興奮至今仍是球迷心中的經典。林安可旅外前夕，台南球場將從例行賽退役，可能也是一種特別的緣分。在2020年，林安可在此單場敲出雙響砲，以23歲之姿改寫新人單季最多轟紀錄（30轟），同時也是統一獅隊史首名單季30轟本土球員，樹立了令人望其項背的「安可障礙」，台南也一路看著他從青澀「二刀流」成為亞洲重砲。說道全壘打，台南球場歷史性的首轟由三商傳奇洋將鷹俠從味全投手張見發手中打出，第1000轟則是彼時轉投統一獅的「森林王子」張泰山從桃猿隊黃中辰手中掃出的3分彈。去年颱風侵襲導致三壘側屋頂鋼架變形，球團最終決定全面拆除一、三壘側頂棚，不再裝回，使球場恢復為無頂棚的原始樣貌。統一獅領隊蘇泰安指出，為了安全考量且不影響球迷觀戰體驗，一軍賽事全面遷移至亞太球場是必然的選擇。1989年至今，這座健康路上的球場見證無數職棒傳奇，未來他將卸下一軍主戰場的重任。近百歲的台南市立棒球場雖將不再有萬人空巷的一軍賽事，但作為獅隊的訓練基地，它將繼續以其深厚的歷史底蘊，在古都的夕陽下，守護下一代臺灣棒球員的夢想。