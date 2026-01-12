我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人近期傷兵問題終於迎來曙光！因右小腿痠痛連續缺席6場比賽的日籍前鋒八村壘(Rui Hachimura)，在美國時間週日已正式被球團移出傷兵名單。總教練瑞迪克(JJ Redick)證實，八村壘將在明（13）日對決沙加緬度國王之戰復出，不過為了保險起見，這場比賽他將從替補出發，且會有上場時間限制。八村壘在週日的球隊訓練中全程參與，並在結束後進行了額外的投籃特訓。瑞迪克受訪時表示：「他在訓練中能完成所有動作，看起來狀況相當不錯。」這位27歲的好手已經休養復健了兩週，期間也曾到湖人的發展聯盟球隊南灣湖人隨隊訓練。對於即將重返賽場，八村壘顯得躍躍欲試：「我覺得練球後感覺很好，雖然還要跟防護員做最後確認，但我認為明天上場沒問題。」他強調小腿傷勢已經痊癒，現在唯一的目標就是找回比賽節奏。本季八村壘展現了極高的進攻效率，在受傷前的27場出賽中，場均貢獻12.7分、4.3籃板，投籃命中率高達52.1%，三分球命中率更是驚人的44.5%，是湖人陣中不可或缺的戰力。值得一提的是，本季結束後八村壘將面臨自由市場考驗，小腿傷勢往往是NBA球員的大忌，可能引發更嚴重的阿基里斯腱問題。對此，八村壘表示自己雖然知道保持健康對爭取合約很重要，但他更在乎球隊的戰績。「說到底，我是來幫球隊贏球的，這也是我在這裡的唯一目的，」已經效力湖人第4個賽季的八村壘感性地說：「我是陣中待得比較久的球員之一，我很愛這裡的隊友和教練。雖然合約問題即將到來，但我只想專注於當下。下半季即將開始，我必須為了季後賽做好準備。」