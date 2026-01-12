我是廣告 請繼續往下閱讀

甫奪下NBA盃冠軍的紐約尼克，近5戰慘吞4敗。今（12）日尼克遠征波特蘭，在當家球星布朗森（Jalen Brunson）26分進帳，以及主力前鋒哈特（Josh Hart）傷癒復出的加持下，全隊5人得分上雙，最終以123：114擊退波特蘭拓荒者。尼克不僅終結對手五連勝，也保住了東區第2的位置。值得一提的是，拓荒者首輪新秀楊瀚森，在連續8場出賽後，此役未獲得上場機會，能看出他依然還沒站穩球隊的輪替。尼克此役迎來一大利多，那就是先前缺陣8場的全能前鋒哈特重回先發，他的回歸立即為尼克注入能量。首節哈特便展現火熱手感，單節兩記三分球連拿8分；配合布朗森與唐斯（Karl-Anthony Towns）內外的牽制，尼克開局便反客為主。儘管拓荒者在夏普（Shaedon Sharpe）與核心阿夫迪亞（Deni Avdija）的帶領下，首節末段打出9：0攻勢反超，但次節尼克找回節奏，布朗森多次妙傳串聯阿努諾比（OG Anunoby）與布里吉斯（Mikal Bridges），半場結束尼克以65：60取得微幅領先。易籃再戰後，拓荒者發起瘋狂反撲，內線老將樂福（Kevin Love）與威廉斯（Robert Williams）接連開火，一度將分差縮小至3分。第4節前段，拓荒者更打出12：4的高潮反超比分，現場氣氛沸騰。關鍵時刻，尼克展現強隊韌性，阿努諾比與麥克布萊德（Miles McBride）在末節後段連續飆進3記三分球，尼克祭出一波11：0的致命攻勢重新奪回雙位數領先。隨著阿夫迪亞在最後一刻搶球落地受傷離場，拓荒者也失去了反撲火種，尼克成功完成對戰拓荒者的6連勝。值得一提的是，備受亞洲球迷關注的拓荒者首輪新秀楊瀚森，在連續8場出賽後，此役未獲得上場機會，顯見其在球隊輪換順序仍未穩固，無緣在內線對決唐斯。布朗森 拿下最高的26分，外帶8助攻、6籃板；阿努諾比也進帳24分，唐斯則繳出20分、11籃板的雙十成績。拓荒者方面由阿夫迪亞領軍攻下25分、5籃板，夏普進帳23 分、樂福也攻下21分。全隊5人得分上雙，可惜無法收下勝利。尼克此勝一掃近期的低迷陰霾，目前戰績來到25勝14敗，繼續緊追龍頭。在結束波特蘭之行後，尼克將獲得兩天休兵日，隨即將迎來艱困的客場背靠背挑戰，對手分別是沙加緬度國王與金州勇士。