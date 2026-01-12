我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）衛冕軍奧克拉荷馬雷霆今（12）日在主場迎戰邁阿密熱火。雖然熱火上半場展現強悍防守，一度反客為主取得領先，但雷霆在下半場靠著當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）接管比賽，單節轟下16分吹響反攻號角，最終雷霆以124：112逆轉擊敗熱火，豪取3連勝。雷霆目前以33勝7 敗的傲人戰績，持續穩居聯盟第一寶座。熱火此役雖面臨背靠背作戰的體能考驗，且新援鮑威爾（Norman Powell）因背傷缺陣，但上半場靠著希羅（Tyler Herro）與米契爾（Donovan Mitchell）的帶動，加上維金斯（Andrew Wiggins）外線手感熱燙，半場結束意外以59：54領先衛冕軍。然而，熱火近期陷入「希羅復出後表現下滑」的尷尬處境。希羅此役繳出19分、3助攻，但關鍵時刻失誤過多，且無法有效串聯全隊，導致熱火在末節進攻完全當機。熱火在希羅回歸後的這三場比賽全數吞敗，且多場遭遇大比分逆轉，這讓球隊是否會在交易截止日前對後場組合「動刀」，引發外界議論。雷霆全隊上半場三分線外手感冰冷，15次出手僅中2球，但進入第三節後，亞歷山大展現MVP級別的中距離穩定性，多次強攻籃下得手，單節8投5中灌進16分、3籃板與3助攻，率領雷霆單節打出39：26的瘋狂攻勢反超比分。除了SGA的個人秀，雷霆深厚的板凳深度再次成為贏球關鍵。全隊共6人得分上雙，其中替補出發的米切爾（Ajay Mitchell）、以賽亞喬（Isaiah Joe）與維金斯（Aaron Wiggins）合力貢獻超過30分，徹底完爆熱火的第二陣容。熱火核心阿德巴約（Bam Adebayo）此役表現低迷，全場10投僅3中，僅得6分、14籃板，在雷霆中鋒霍姆格倫（Chet Holmgren）的干擾下，完全無法發揮禁區統治力。這場勝利過後，雷霆不僅完成對戰熱火的5連勝，也重新找回賽季初那支「無人能擋」的奪冠氣勢。雷霆在收穫三連勝後，將獲得一天的休兵日。緊接著，他們將在主場迎來馬刺的挑戰。由於雷霆本賽季已對馬刺吞下三連敗，這場「西區新興強權」之間的對決，將成為雷霆能否在心理層面突破魔咒的關鍵之戰。