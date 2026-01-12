我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）密爾瓦基公鹿週六在客場以 105：101 險勝洛杉磯湖人，雖然比賽過程激烈，但最令全場動容的畫面卻發生在終場哨響後，公鹿當家球星「字母哥」阿戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）主動向詹姆斯（LeBron James）索取比賽球衣，並在賽後採訪中感性地稱這位傳奇球星為所有運動員的榜樣，直言：「只要有機會與偉大並肩、與偉大競爭，我絕對不會視為理所當然。」這場比賽是兩位聯盟頂尖巨星自2022年後，睽違近4年的首度正面交鋒。儘管湖人隊在第4節一度克服11分落後反超比分，但字母哥在關鍵時刻展現了統治力。比賽最後1分鐘，雙方戰成101：101平手。詹姆斯試圖切入上籃時，遭到字母哥一記驚天的「追魂鍋」封阻；隨後在湖人最後一次進攻機會中，又是字母哥從後方精準地抄截成功，徹底澆熄了湖人的逆轉希望。字母哥此役高效率繳出21分、6籃板與5助攻，而詹姆斯則留下 26 分、10 助攻、9 籃板的「準大三元」。比起勝負，字母哥在賽後穿著詹姆斯球衣走進休息室的舉動更成為焦點。他向記者透露，這是他主動向詹姆斯開口交換球衣，因為他意識到這可能是兩人職業生涯最後幾次交手。「我拿到了他的球衣。我認為他是每一位運動員、而不僅僅是籃球員的榜樣。」字母哥敬佩地表示：「能在23年的職業生涯中保持一致性、一直出賽且不斷獲勝，並以身作則，這簡直不可思議。只要有機會與偉大並肩、與偉大競爭，我絕對不會視為理所當然。」字母哥坦言，自己目前處於生涯第13年，已深感維持巔峰狀態的艱難，因此對於詹姆斯23年如一日的統治力感到無比尊敬。「我很想念跟他交手的感覺，他總是能激發出最強的我。」回顧2019-20賽季，兩人曾是MVP爭奪戰的死對頭，當時字母哥奪得MVP與最佳防守球員，而詹姆斯則奪下金盃並拿下FMVP回應。如今多年過去，昔日的張力已轉化為英雄惜英雄的敬意。除了字母哥與詹姆斯交換球衣，他的哥哥塔納西斯（Thanasis Antetokounmpo）也與詹姆斯的兒子布朗尼（Bronny James）交換了球衣。在現今瞬息萬變的聯盟中，這場闊別4年的對決不僅是一場例行賽勝利，更象徵著世代間的傳承與敬禮。