明尼蘇達灰狼今（12）日在主場上演驚天大逆轉，克服一度高達19分的落後，最終以104：103險勝聖安東尼奧馬刺。灰狼當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）在比賽剩餘16.8秒時投進致勝拋投，成為球隊守護主場的英雄。賽後他霸氣表示，前3節可以讓隊友盡情發揮，但關鍵時刻「球給我處理就對了」。此外，談到最後對上文班亞馬（Victor Wembanyama）的超窒息防守，愛德華茲真性情地說：「我當時心想：『X，麻煩了。』」愛德華茲此役手感並非火燙，全場21投10中攻下23分，但他對關鍵時刻的掌控力依舊無人能敵。他在賽後訪談中展現領袖自信：「說實話，我今晚手感不太好，所以盡量為隊友創造機會。我告訴他們，我不在乎前三節發生什麼事，你們得50分也行，但最後4分鐘開始，必須讓我來接管比賽。」而在讀秒階段，愛德華茲面對身高224公分的「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）換防，最終強行突破拋投命中。談到當下心裡在想什麼，他笑說：「我當時心想：『X，麻煩了。』我一直在糾結要投籃還是突破，老實說，我職業生涯從來沒這麼糾結過。」除了自己的準絕殺，愛德華茲對隊友麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）在防守端的貢獻更是讚不絕口。麥克丹尼爾斯此役貢獻12分、5籃板，更送出3次關鍵火鍋。「對我來說，他就是年度最佳防守球員（DPOY），我們隊裡其實有兩個（麥克丹尼爾斯與戈貝爾）。」愛德華茲進一步分享了一個有趣的防守細節：「他總是能搞定對手，有時候他看起來被過了，我們準備去協防，他會對我大喊：『別過來，我能搞定！』他能一邊指揮我守好人，一邊把對方的球蓋掉。他是我最喜歡的球員。」馬刺此役原本勝券在握，文班亞馬重回先發砍下29分、7籃板，一度帶領馬刺大幅領先。然而馬刺後場群在末節集體當機，福克斯（De'Aaron Fox）與新秀卡斯爾（Stephon Castle）頻頻打鐵且失誤連連。灰狼除了愛德華茲外，迪文森佐（Donte DiVincenzo）挹注19分，納茲里德（Naz Reid）從替補貢獻17分、11籃板，成功助隊保住勝利。賽後，灰狼主場響起震耳欲聾的「MVP」歡呼聲，年僅 24 歲的愛德華茲已隱然成為聯盟的新門面。灰狼在拿下此勝後戰績來到26勝14敗，近6戰豪取5勝，穩居西區第四。接下來他們將移師客場挑戰密爾瓦基公鹿，屆時愛德華茲將與「字母哥」展開另一場頂尖球星對決。