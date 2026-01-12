我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺今（12）日在領先19分的大好形勢下，遭明尼蘇達灰狼逆轉，最終1分吞敗。儘管馬刺狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）在數據上徹底碾壓法國同鄉戈貝爾（Rudy Gobert），但灰狼前鋒「蠻牛」蘭德爾（Julius Randle）在第4節展現的硬派防守，卻為全聯盟示範了限制「外星人」的最佳解答。文班亞馬此役前3節打得如魚得水，面對身材相似但力量與速度略遜的戈貝爾，他輕鬆轟下24分，正負值一度高達+17，反觀戈貝爾全場僅得2分，正負值-14，老大哥的面子差點掛不住。然而，進入決勝節，灰狼教練團大膽變陣，改由體型強壯的蘭德爾主防文班亞馬，效果令人震驚。文班亞馬在第4節4投0中，僅靠罰球進帳5分。蘭德爾利用強悍的上半身力量與下肢的力量，不斷給予文班亞馬激烈的身體對抗，甚至在文班亞馬接球前就開始給他身體接觸，讓他完全無法舒適地接球。蘭德爾的防守策略非常明確：「不推人、不用腳，單純靠肉搏力量。」 在其中一個防守回合中，蘭德爾從禁區一路將試圖要球的文班亞馬「頂」到了三分線外，導致後者差點掉球，最終在蘭德爾的壓迫防守下，馬刺還是發生了失誤。此外，蘭德爾非常精準拿捏裁判的吹罰尺度，利用肩膀與下盤卡位。一個鏡頭拍到蘭德爾與場下的戈貝爾對視，眼神彷彿在說：「怎麼守這小子，我只教你一次。」蘭德爾不僅在防守端讓文班亞馬打得極為鬱悶，進攻端更利用噸位強攻禁區，頻頻造成文班亞馬犯規，末節連扣帶罰拿下關鍵7分，成為逆轉功臣。蘭德爾能夠限制文班亞馬的關鍵不在於身高，而在於「出手前的干擾」。賽爾提克昨日的輸球就是因為給文班亞馬太多舒適的出手空間，而蘭德爾則證明了只要有足夠的噸位與靈活的腳步，就能讓「無解」的跳投變得困難。這場比賽對生涯尚未打過季後賽的文班亞馬來說，無疑是一場寶貴的「震撼教育」。蘭德爾展現的季後賽級別防守強度，正是文班亞馬未來必須跨越的障礙。隨著灰狼找出一對一單防解答，雷霆等缺少強壯內線的球隊或許會感到壓力，而蘭德爾這份「防守說明書」，也將成為其他球隊研究馬刺時的必讀教材。