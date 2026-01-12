效力於日本職棒（NPB）阪神虎隊的「最強鐵牛」石井大智，今（12）日於兵庫縣尼崎市的二軍基地公開自主訓練。今年3月將代表日本國家隊征戰世界棒球經典賽（WBC）的他，接受日媒訪問時難掩興奮，感性談到即將與洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平並肩作戰的心情：「那原本是電視裡才看得到的人，簡直不敢置信。」

防禦率 0.17 無雙神話　連續 50 場無失分破紀錄

石井大智去年賽季繳出了堪稱「非人類」的誇張數據，全季出賽53場，雖然僅拿到1勝0敗，但狂飆36次中繼成功，防禦率是驚人的0.17。他更在賽季中創下了日職新紀錄的連續50場出賽無失分，以及球團新紀錄的連續49局無失分，徹底統治了日職的後援戰場，成為當前日職最強的「鐵牛棚」代表。

渴望與大谷並肩作戰　石井：人生最珍貴的時刻

談到即將到來的 WBC，石井大智表示，能進入充滿大聯盟球星的日本國家隊名單感到無比光榮：「想到能和像大谷選手這樣的人一起打球，真的有種不敢置信的感覺。我想這會是我人生中極其珍貴的一段時間。」儘管身為日職最強後援，他對自己的定位相當謙遜：「對於自己要在哪個時機上場，我完全沒有要求。我唯一的念頭就是用實力與結果回饋給球隊。」

由於經典賽將近，石井這陣子的訓練重點在於適應大聯盟官方用球的握感。他透露，雖然調整腳步比往年提前，但他採取「慢中求快、焦而不燥」的心態應對。

六小時魔鬼訓練　「焦而不燥」瞄準世界冠軍

根據日媒報導，石井大智今日進行了長達6小時的密集訓練，內容涵蓋長傳球、跑步體能及高強度重訓。去年身為日本一功臣的他，今年不僅要繼續扛起阪神虎的牛棚大旗，更將成為日本武士隊在經典賽最重要的防線。

什麼是防禦率？0.19防禦率有多扯？

防禦率（ERA）是衡量投手表現的重要指標，表示投手平均每投9局所失的自責分，數值越低代表表現越好。自責分指投手因安打或四壞讓打者上壘，且該跑者得分需由該投手負責，但因守備失誤造成、理應結束該局的失分則不算。

計算公式為「自責分 × 9 ÷ 投球局數」。一般而言，職棒先發投手防禦率3～4屬合格，2～3為優秀，2以下為頂尖，是比勝投更能反映投手實力的數據，不過對於牛棚投手的要求一般來說會比先發投手還要高一點。

