韓劇女神朴信惠今（12）日下午出席新作《臥底洪小姐》製作發表會，談到這次挑戰「裝年輕」，要以35歲之姿去演20歲美少女，她坦言壓力不小。事實上，2024年產後復出的她，曾在《SBS演技大賞》上公開提到，復出初期其實自尊心一度跌到谷底，若不是老公崔泰俊不斷在身旁鼓勵她「妳做得很好」，她也沒信心再站回鏡頭前。如今在新劇中得偽裝成20歲社會新鮮人，她直言：「在演20歲這件事上，確實感到很有壓力」、「歲月真的沒辦法」，不過根據曝光的預告與照片，若不說出朴信惠真實年紀，根本看不出來她已是1個孩子的媽媽，駐顏有術、保養得宜。
朴信惠新戲《臥底洪小姐》演20歲 直呼壓力好大
談到演出《臥底洪小姐》中20歲角色的心情，朴信惠說真的壓力很大，「因為我很年輕就出道，很多觀眾其實都看過我真正20歲時的樣子，但歲月這種東西是沒辦法的。」她也透露，為了拉開角色之間的差距，在髮型與服裝上下了很多功夫，「在外型呈現上，就算臉是偏成熟型，也會透過造型跟穿搭做出區隔，但說實話就是硬拗，臉看起來比較成熟，但就當作是20歲來看吧」。
她也進一步說明兩個角色在造型上的設定，洪金寶留著直髮、穿著俐落的三件式西裝，整體走職場女強人路線；20歲的洪薔薇則完全是另一個世界，靈感來自H.O.T《Candy》時期的風格，像是寬鬆嘻哈褲、Oversize襯衫，搭配有捲度的短髮與大量髮夾，刻意做出強烈反差。
《臥底洪小姐》介紹 朴信惠一人分飾兩角
《臥底洪小姐》由《社內相親》、《酒醉羅曼史》導演朴繕虎執導，《出師表》編劇文賢京操刀，以1990年代世紀末為背景，打造一部復古風格的辦公室喜劇。劇情描述30多歲的菁英證券監理官洪金寶（朴信惠 飾），為了追查可疑資金流向，偽裝成20歲基層職員潛入證券公司上班，在職場裡展開一連串橫衝直撞的爆笑任務。
朴信惠在《臥底洪小姐》中一人分飾兩角，既是金融監督院資本市場調查局首位女性監督官「洪金寶」，同時也是為了找出祕密資金帳冊、潛入韓民證券的20歲菜鳥職員「洪薔薇」。該劇將於17日在Netflix播出，
朴信惠幼時就出道 演到30多歲一度沒自信
朴信惠今年35歲，2003年以童星身分出道，累積《原來是美男》、《繼承者們》、《皮諾丘》、《Doctors》等多部代表作。她於2022年與崔泰俊結婚並生子，之後暫別螢光幕約2年，直到2024年才回歸演藝圈，並憑《來自地獄的法官》拿下當年《SBS演技大賞》導演獎，當時她在台上落淚坦承，婚後一度對自己沒有信心，也特別感謝老公一路相挺，直言：「謝謝你對自尊心低落的我說『妳做得很好』，一直支持我，我也感謝我愛的家人們。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
談到演出《臥底洪小姐》中20歲角色的心情，朴信惠說真的壓力很大，「因為我很年輕就出道，很多觀眾其實都看過我真正20歲時的樣子，但歲月這種東西是沒辦法的。」她也透露，為了拉開角色之間的差距，在髮型與服裝上下了很多功夫，「在外型呈現上，就算臉是偏成熟型，也會透過造型跟穿搭做出區隔，但說實話就是硬拗，臉看起來比較成熟，但就當作是20歲來看吧」。
她也進一步說明兩個角色在造型上的設定，洪金寶留著直髮、穿著俐落的三件式西裝，整體走職場女強人路線；20歲的洪薔薇則完全是另一個世界，靈感來自H.O.T《Candy》時期的風格，像是寬鬆嘻哈褲、Oversize襯衫，搭配有捲度的短髮與大量髮夾，刻意做出強烈反差。
《臥底洪小姐》介紹 朴信惠一人分飾兩角
《臥底洪小姐》由《社內相親》、《酒醉羅曼史》導演朴繕虎執導，《出師表》編劇文賢京操刀，以1990年代世紀末為背景，打造一部復古風格的辦公室喜劇。劇情描述30多歲的菁英證券監理官洪金寶（朴信惠 飾），為了追查可疑資金流向，偽裝成20歲基層職員潛入證券公司上班，在職場裡展開一連串橫衝直撞的爆笑任務。
朴信惠在《臥底洪小姐》中一人分飾兩角，既是金融監督院資本市場調查局首位女性監督官「洪金寶」，同時也是為了找出祕密資金帳冊、潛入韓民證券的20歲菜鳥職員「洪薔薇」。該劇將於17日在Netflix播出，
朴信惠幼時就出道 演到30多歲一度沒自信
朴信惠今年35歲，2003年以童星身分出道，累積《原來是美男》、《繼承者們》、《皮諾丘》、《Doctors》等多部代表作。她於2022年與崔泰俊結婚並生子，之後暫別螢光幕約2年，直到2024年才回歸演藝圈，並憑《來自地獄的法官》拿下當年《SBS演技大賞》導演獎，當時她在台上落淚坦承，婚後一度對自己沒有信心，也特別感謝老公一路相挺，直言：「謝謝你對自尊心低落的我說『妳做得很好』，一直支持我，我也感謝我愛的家人們。」