我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）休士頓火箭近期陷入嚴重的低潮。自從6日杜蘭特（Kevin Durant）用3分準絕殺前東家太陽，並在賽後感慨自己成了「去年太陽隊失敗的替罪羊」後，火箭隊並未如預期般勢如破竹，反而接連吞下敗仗。今（12）日即便內線核心申京（Alperen Sengun）復出，火箭仍在末節崩盤，慘遭西區墊底的國王隊一波流帶走。這場敗仗後，火箭排名已跌至西區第7，正式進入附加賽警戒區。杜蘭特在近日絕殺太陽後曾直言：「我本來不想離開（太陽），那是第一次被趕走，我感覺自己成了去年球隊所有問題的替罪羊。」然而，這段帶點復仇意味的宣言，在近期火箭接連輸給後段班球隊後，顯得格外尷尬。數據顯示，在申京受傷缺陣的這段期間，由杜蘭特單核帶隊的火箭表現慘不忍睹。過去5場比賽，火箭的場均得分與進攻效率均跌至全聯盟倒數第一，這與賽季初聯盟頂尖的進攻流暢度有著天壤之別。當對手提升防守強度，火箭便陷入杜蘭特無限單打的僵局，球隊進攻體系幾乎消失。讓火箭球迷最感挫敗的是，被杜蘭特諷刺的前東家太陽隊，在失去杜蘭特後反而打出更團隊的籃球，目前戰績已超車火箭升至西區第6。太陽本季進攻效率與防守效率均有顯著提升，布克（Devin Booker）不再被視為防守漏洞，而狄龍（Dillon Brooks）更是打出生涯代表作。反觀火箭，在杜蘭特到來後，總教練烏度卡（Ime Udoka）改變了上賽季「誰手感好誰上」的平均主義，將球權高度集中在杜蘭特手中。這項調整直接導致史密斯（Jabari Smith Jr.）、伊森（Tari Eason）等射手參與度過低，因缺乏投籃機會而喪失信心，進而陷入投不進、心態不穩的惡性循環。儘管杜蘭特本季場均繳出26.1分、投籃命中率高達52%、三分命中率40%的成績單依然是MVP等級，但「個人能力」與「體系融合」之間的矛盾已浮上檯面。今日爆冷輸給國王後，憤怒的火箭球迷湧入社群媒體狠酸：「杜蘭特，現在你還覺得自己是替罪羊嗎？」輿論開始質疑，杜蘭特或許是一名頂尖的終結者，但他並非能像詹姆斯（LeBron James）或約基奇（Nikola Jokic）那樣撐起球隊體系的「基石」。火箭隊若要重回西區列強之林，如何在杜蘭特的個人得分與團隊流暢度之間找到平衡，將是教練團目前面臨的最艱難課題。