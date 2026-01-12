我是廣告 請繼續往下閱讀

▲瑞奇施洛德（左）以《天涯赤子心》獲得金球獎年度最佳新星獎，當時他才9歲。（圖／摘自IMDb）

▲歐文庫柏因《混沌少年時》獲獎不斷，被視為演藝界超強大的「怪物新人」。（圖／摘自IMDb）

▲《天后與草莓》珍史瑪特幾乎每入圍必定獲獎，今年又拿下最佳音樂或喜劇類視后殊榮。（圖／美聯社／達志影像）

去年才以Netflix《混沌少年時》成為史上最年輕獲艾美獎男演員（15歲）的歐文庫柏，現在已經16歲，卻又再創金球獎的紀錄，成了最年輕獲得電視類最佳男配角的演員，為他的「怪物新人」之路再添光榮的一筆。只是金球獎最年輕獲獎演員的紀錄沒有被他刷新，原先紀錄保持人是《天涯赤子心》瑞奇施洛德，是在9歲時拿下目前已取消的年度最佳新星獎，紀錄仍未打破。《混沌少年時》是4集都用「一鏡到底」手法拍攝的迷你劇，歐文扮演因謀殺女同學而遭逮捕的青春期少年，把天真、徬徨、暴怒等不同的情緒詮釋得讓人叫好，不敢相信這只是他第一次主演影集，該劇也拿下4座金球獎，成為本屆電視類的最大贏家，歐文則繼艾美獎後，再添一筆金球獎電視類最年輕獲獎男配角的紀錄。在致詞時，他自謙目前仍是個學徒，仍然每一天都在學習，在向坐在台下的眾多演藝前輩學習，聽得在場來賓給予熱烈的掌聲。他原先是個想當足球員、愛打電動與吃零食的普通英國男孩，透露自己去上戲劇課卻是裡面唯一的男孩，雖然尷尬卻也熬過來了，他會永遠對讓他和家人一起經歷如此大改變得人們抱持感恩的心。歐文庫柏接著要在名著改編的最新版《咆哮山莊》扮演男主角希斯克里夫的小時候，有趣的是，扮演長大版希斯克里夫的雅各艾洛迪，今年也以《科學怪人》等片入圍金球獎，卻空手而歸，反而沒有歐文受到肯定。除了《混沌少年時》之外，今年金球獎最佳戲劇影集《匹茲堡醫魂》、最佳音樂或喜劇影集《片廠風雲》，兩齣戲男主角諾亞懷利、賽斯羅根都登上視帝寶座，大多數的得主包括每入圍必定獲獎的音樂或喜劇類視后《天后與草莓》珍史瑪特等，都宛如去年艾美獎得獎名單「複製、貼上」，以往金球獎曾刻意要和艾美獎做出區隔，近年已經漸漸趨向一致。