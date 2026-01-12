隨著世界棒球經典賽（WBC）腳步臨近，台灣隊將於本月 15 日正式展開第一階段集訓。效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的年輕強投孫易磊，近日再度成為國際焦點。大聯盟資深記者莫洛西（Jon Morosi）特別在社群平台Threads發文，點名孫易磊是他「最期待能在 WBC 舞台看到的球員之一」，並看好他成為中華隊總教練曾豪駒手中的牛棚的一枚活棋。
大聯盟名記莫洛西激讚：孫易磊會越來越強
身為《MLB Network》資深專家，莫洛西長期關注亞洲與拉丁美洲職棒，他於個人社群平台指出即將於下個月滿21歲的孫易磊，年紀輕輕就已在日職火腿隊展現影響力。莫洛西分析，孫易磊的成長空間相當驚人，「他的表現會持續進化，在經典賽中，他有機會扮演關鍵的牛棚戰力，成為曾豪駒教練調度時的重要選項。」
事實上，孫易磊在去年的經典賽資格賽就曾展現「大心臟」，在滿壘危機中臨危不亂驚豔全場。如今受到美國權威記者的關注，更證明了這位台灣火球男不可限量的未來性。
火腿隊驚奇賽季！從育成選手到一軍「支配下」
回顧 2025 年球季，對孫易磊而言是極具突破的一年。他在2023年從穀保家商畢業後以育成選手身份加盟火腿後，在去年5月22日就提前達成目標，升格為「支配下」球員並在當天完成初登板。
孫易磊去年整季在一軍出賽9場，累計投12.1局送出10次三振。雖然季末轉向先發，但他在後援角色上拿下的4次中繼成功與1次救援成功，充分展現其多功能的價值。孫易磊曾在受訪時坦言：「去年的球季很驚喜，進度比設定的還要快一點，尤其是季末在對抗軟銀鷹的『天王山之戰』先發，讓我有種真實踏上一軍舞台的感覺。」
武器球進化！自信投進好球帶對抗大咖
當時談到自己的成長，孫易磊認為心態與技術都有顯著提升。火腿隊針對他的變速球與指叉球進行專門訓練，追求與火球「共軌」的效果。他自信表示：「去年信心較不足，今年提升了將球投進好球帶的自信，球都敢往裡面丟，這是在對決小時候看電視才看得到的明星球員時最大的收穫。」
中華隊將於本月展開集訓，孫易磊是否能如莫洛西所預言，以其均速超過150公里的火球，在經典賽戰場上成為台灣隊鎮守最後一道防線的關鍵大將，全台球迷都在拭目以待。
