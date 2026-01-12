我是廣告 請繼續往下閱讀

114學年度高中棒球硬式木棒組聯賽今（12）日舉辦開賽記者會，主辦方邀請大學長、現日職日本火腿台灣強投古林睿煬出席，他也勉勵學弟，若未來有意旅外，有「3大能力」必須盡早培養起來，分別是適應能力、自律能力與調整能力，古林睿煬也提到近年中職環境越來越好，「學弟們也可以先進入中職，未來再挑戰旅外。」114學年度高中棒球硬式木棒組聯賽，第一階段將在1月24日開打，今年度口號為「進攻山巔」，稍早記者會現場，邀請所有參賽球隊選手代表上台，發表今年度各隊的「進攻山巔」宣言，衛冕軍桃園平鎮高中也將強勢挑戰隊史第七冠。古林睿煬高中就畢業於平鎮高中，他受邀出席與會，勉勵學弟們為未來做好準備，想進入職業，甚至往旅外發展，有3項能力需要先培養，「首先就是適應能力，面臨轉換環境，出國、語言都要適應，這些差異，都要想辦法適應，趕快融入球隊。」「第二則是自律能力，高中時教練還會盯著，是很幸福的一件事，進職業要對自己負責，要多為自己著想。」古林睿煬以過來人經驗勉勵在場學弟，「最後是調整能力，比賽大家都會打，但要學會接受失敗，球員都會失敗，這些都沒有關係，但要怎麼面對，重新站起來再挑戰一次，這是職業賽場上很重要的事情。」114學年度高中棒球硬式木棒組聯賽共分四階段，第一階段將在1月24日開打，2月6日起進行第二階段，最終24強球隊將於2月10日展開最後兩個階段的賽事，本學年度的冠軍將於2月28日嘉義市KANO棒球場產生，也歡迎球迷踴躍到場加油。