我是廣告 請繼續往下閱讀

第6屆WBC世界棒球經典賽C組預賽3月5日開打，效力日職日本火腿隊的台灣強投古林睿煬，今（12）日出席114學年度高中棒球硬式木棒組聯賽開賽記者會，被問到是否會如期投入15日中華隊在高雄左營國訓中心的第一階段集訓時，本人未證實消息，僅表示調整狀況都在預期之內，「到時候就知道了。」古林睿煬休賽季回到台灣訓練，也出席諸多場合，指導後進球技，包含前段時間參與NIKE訓練營，稍早則出席高中棒球硬式木棒組聯賽開賽記者會，與學弟暢談旅外經驗。古林睿煬透露，確定會加入日本火腿在2月1日展開的春訓，由於日本火腿將在2月25日至28日於臺北大巨蛋，與即將啟程前往宮崎的中華隊，進行交流賽，古林睿煬透露，理論上會一路練到隨隊回台參與交流賽。至於15日於高雄左營國訓中心展開的第一階段集訓，古林睿煬是否會參與時，他先賣關子地說：「到時候就知道了。」對於出賽意願也並未有進一步回應。中華隊經典賽43人名單，聯盟決議不會對外公開，但今日凌晨網路也盛傳一份完整名單，其中古林睿煬也名列其中，但他目前仍未透露是否會參與集訓，中執秘書長楊清瓏也重申聯盟立場，「由於共同的默契跟決議，所以我們對外不公開中華隊的培訓名單。」