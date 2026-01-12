我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著2026年第6屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic）腳步臨近，美國隊再度傳出震撼補強消息。美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）官方X帳號於13日正式公告，明尼蘇達雙城隊的明星中外野手拜倫·巴克斯頓（Byron Buxton）已確認加入美國代表隊。這位兼具速度、長打與頂級防守的「5拍子」球員，將為尋求重返榮耀的美國隊注入強大戰力。現年32歲的巴克斯頓是2012年選秀榜眼，職業生涯12季皆效力雙城隊。雖然過去常受傷病困擾，但他正經歷職業生涯最健康的巔峰期。2025年賽季他出賽達126場，繳出35轟、83分打點及4.9WAR的優異成績，長打率.551更創下個人新高。值得一提的是，巴克斯頓曾於2024年對陣洛杉磯道奇隊時，從對方先發大谷翔平（Shohei Ohtani）手中擊出首局首打席全壘打，儘管大谷隨後也以全壘打回擊，但巴克斯頓展現出的瞬間爆發力已讓球迷印象深刻。本屆經典賽美國隊由總教練馬克·戴羅沙（Mark DeRosa）領軍，誓言復仇。除了巴克斯頓外，目前已確認參賽的陣容堪稱「銀河系軍團」：隊長是紐約洋基隊巨星亞倫·賈吉（Aaron Judge），王牌投手由匹茲堡海盜隊的賽揚獎新星保羅·史金恩斯（Paul Skenes）擔任。另外球隊中的超級球星還包括：去年擊出60轟的捕手卡爾·勞雷（Cal Raleigh）、底特律老虎隊左投塔里克·史庫柏（Tarik Skubal）以及亞利桑那響尾蛇隊的柯賓·卡羅爾（Corbin Carroll）等頂尖球員。第6屆經典賽將於2026年3月5日至17日展開，預賽（3月5日-11日）分別於東京、邁阿密、休士頓與波多黎各聖胡安舉行。美國隊被分在預賽B組，屆時將在休士頓的大金公園球場（Daikin Park）迎戰墨西哥、義大利、英國及巴西等勁旅。上屆決賽美國隊不幸敗給大谷翔平領軍的日本隊屈居亞軍，本次在巴克斯頓等強力拼圖加入後，這支由MVP與賽揚獎得主組成的「夢幻聯軍」能否在自家主場奪回金盃，全世界球迷正屏息以待。