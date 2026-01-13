我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWNEWS今日新聞》為讀者掌握今（13）日的熱門娛樂話題搶先看，胡瓜傳出願意與《綜藝大集合》續約，酬勞有被調漲。47歲男星陳楚河首度認愛，與圈外人女友被拍到甜蜜約會。韓籍啦啦隊女神李多慧遭喜劇演員林妍霏嘲笑口音一事，引來粉絲心疼，而李多慧過往曾公開自己練習中文的作業簿，不僅有注音，她還會寫繁體中文字，可見其對學習中文一事的用心。66歲綜藝天王胡瓜與民視《綜藝大集合》的合約風波出現轉機。先前傳出因主持費遭砍導致雙方關係緊張，胡瓜一度表態不續約，但昨晚雙方傳出破冰消息，胡瓜願意續約，外界推測民視以不減薪甚至加碼酬勞的方式留人。對此，胡瓜的老婆兼經紀人丁柔安未正面回應，但民視副總證實雙方確實將繼續合作，至於細節部分交給《大集合》的製作單位大藝娛樂去談。47歲男星陳楚河近年工作重心移往大陸，日前返台過耶誕節時，被目擊與一名外型甜美的圈外女子甜蜜牽手。曾與多位女星傳過緋聞且堅持「絕不認愛」的他，這次一反常態，透過經紀人首度大方承認戀情，並表示想保護女友隱私。已屆熟男之年的他，先前受訪時也曾透露心態轉變，表達出對成為人父與建立家庭的期待。韓籍啦啦隊女神李多慧近日遭喜劇演員林妍霏嘲笑她中文口音一事，引來粉絲心疼。李多慧昨日深夜則上傳一段新影片，安慰粉絲她沒有受傷，但李多慧也同時強調，經過這次事件讓她注意到自己語調的問題，也想進一步改進，所以日後會以更成熟的嗓音說話：「不再可愛」。而李多慧過往曾公開自己練習中文的作業簿，上面不僅有注音符號，還有李多慧手寫的繁體字，可見其對學習中文一事的用心。